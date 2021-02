Bíróság mondta ki Indiában, hogy nem lehet egy nőt rágalmazás miatt elítélni, ha felemeli a hangját a szexuális zaklatás ellen

Több 444 videó?

Szeretném

Óriási hatással lehet az indiai Me too mozgalomra, hogy egy volt miniszter rágalmazási pert veszített egy újságírónő ellen, aki 2017-ben írt cikket arról, hogy a férfi hogyan zaklatta szexuálisan.

Priya Ramani 2017-ben, az amerikai Me too mozgalom elindulásakor írt egy cikket a Vouge-ba arról, hogy a férfi főnökök hogyan viselkednek a nőkkel Indiában. A cikkben Ramani felhozta a saját történetét, miszerint 1993-ban egy szállodába hívták meg állásinterjúra, ahol a leendő főnöke többször is a megvetett ágyba próbálta invitálni a nőt. Ramani csak egy évvel később tárta fel a Twitteren, hogy MJ Akbar képviselőről van szó, aki rögtön be is perelte rágalmazás miatt, miközben még 14 újságírónő jelentkezett, hogy velük is hasonlóan viselkedett a politikus.

MJ Akbar. Fotó: The India Today Group/India Today Group via AFP

A bíróság ugyan nehezményezte, hogy Ramani nem fordult 1993-ban bírósághoz, de megállapították, hogy a nőknek évtizedek elteltével is joguk van panaszt tenni az ellen, ami történt.