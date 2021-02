Megtalálták Magyarország legnagyobb görényét

Több 444 videó?

A hétvégén közös terepi program keretében az Magyar Természettudományi Múzeum, az MTA-DE „Lendület” Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoportja és a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai kísérletet tettek Balmazújváros környékén a molnárgörény jelenlétének igazolására.

Hogy a görényekből is mintát tudjanak venni, élvefogó csapdákat helyeztek ki, amibe tojással csalogatták be az állatokat. A kotorékokból pedig ágakból időszakosan épített kerítéssel terelték őket a csapda felé.

Az egyik ilyen csapdával már az első éjszaka sikerült elfogniuk egy hímet, ami 1,98 kilót nyomott, ami abszolút rekordnak számít. Az eddig megfogott magyar görények közül a legsúlyosabb is csak 1,51 kiló volt, míg az orosz irodalmi adatok is legfeljebb 1,8 kilós hímeket jegyeznek.

A kutatók a nagy fogást azzal magyarázzák, hogy Balmazújváros környéke mostanában helyenként a hörcsögök fellegvára, amik a görények egyik legfontosabb prédaállatának számítanak.

A görényre való tekintettel viszonylag gyorsan kellett a vizsgálatokat elvégezni, hogy a lehető legkevesebb ideig tartson az állat számára a stresszhelyzet. A nemzeti park a beszámolójában megjegyezte azt is, hogy okulva a Dániában bekövetkezett COVID-eseményekből, miszerint a menyétfélék érzékenyek a koronavírusra,

a kutatók maszkot és kesztyűt viseltek az állat érdekében. A mérés és a mintavétel után az állatot visszaengedték a kotorékába.

Magyarországon a molnárgörény védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, így a kutatás egyes elemei is csak hatósági engedély birtokában, az abban foglalt feltételeket betartva voltak végezhetőek. A kutatók azt kérik, hogy aki a közutakon elgázolt görény tetemét találja, értesítse őket a gorenyinfo@gmail.com e-mail címen. Ha van rá lehetősége, fényképet is csatoljanak. (via hnp.hu)