A világ egyik legismertebb zenei vloggere élőben csodálkozott rá Krúbira

Az internet egyik legnépszerűbb zenekritikusa, Anthony Fantano a hétfői streamjében felfedezte magának Krúbit. A magyar rapper pár napja 6608XI álnéven rakott ki a Youtube-ra egy diss számot, amiben beleszállt Fantanóba, amiért annak idején képes volt egy gyenge 6-ost adni Kanye West My Beautiful Dark Twisted Fantasy című lemezére. Az angolul írt számban többek között kopasz hazudozónak nevezte a kritikust, és mivel Fantanónak Melon a beceneve, a borítón egy görögdinnyét is ledöfött, illetve többször utalt Kanye szövegeire is.

Fantano először megpróbálta kimondani Krúbi nevét, kielemezte a szöveget, meghallgatta a számot, majd a végén meg kellett állapítania: „Már írtak pár diss számot rólam, de azt kell mondjam, könnyen lehet, hogy ez a legkreatívabb.” Elmondta, hogy a legtöbb ilyen számot szarnak tartja, de ez tényleg meglepte. „Ha rangsorolnom kellene a számokat, amiket rólam írtak, Magyarország messze az első helyen állna, köszönhetően ennek az arcnak.[..] Magyarország ma kurvára megmutatta magát” - összegezte a hallottakat.

Egyébként Krúbi két éve már az Értesítések című számában is megemlítette az egyik számában Fantanót, de azt nyilván senki sem vette észre, mert magyarul volt.