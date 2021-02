Szlávik: 40-50 éves emberek kerülnek kórházba, akiknek nincs alapbetegségük

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az utóbbi hetekben azt figyelték meg, hogy csökken a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek átlagéletkora. Gyakrabban találkoznak 40-50 éves emberekkel, akiknek nincs semmilyen alapbetegségük, mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az állami médiának.

Szlávik János infektológus fõorvos az elsõ Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szombaton már több mint 5200 fertőzöttet ápoltak kórházban, ami a január eleji szintnek felel meg. „A klinikai tünetek is némileg súlyosabbak, sokkal gyakrabban észlelünk lázat, köhögést, légúti tüneteket, ami azt mutatja, hogy a vírus nem csak abban veszélyes, hogy jobban terjed emberről emberre" - mondta Szlávik az MTI szerint. Arról is beszélt, hogy a koronavírus új mutánsai hatékonyabban kötődnek az egészséges sejtekhez, így nagyobb mértékben tudnak elszaporodni a szervezetben, ezért jobban is fertőznek, hiszen több van belőlük a vérben vagy a légúti váladékban.

Pénteken bejelentették, a dél-afrikai variánst is azonosították Magyarországon, ami nemcsak azért aggasztó, mert gyorsabban terjed az eredetinél, hanem azért is, mert felmerült, hogy kevésbé hatékonyak vele szemben a vakcinák. Az eddigiek alapján mindenesetre úgy tűnik, a súlyos megbetegedéstől, a kórházba kerüléstől mindenképp megvédenek minket az oltások. Szlávik is azt mondta, mind az öt, Magyarországon elérhető oltóanyag hatékony és biztonságos „és mind az öt alkalmas arra, hogy megakadályozza - szinte 100 százalékban -, hogy az emberek kórházba kerüljenek és meghaljanak”.

Szlávik szerint mindent meg kell tenni azért, hogy minél többen, minél gyorsabban megkapják legalább az első oltást, hiszen már ez is - két héttel a beadás után - 60-70 százalékos védettséget jelent. Azt mondta, 2,5 millió ember beoltásával befolyásolni lehetne a járványt, esetleg így már csökkenne a fertőzésszám.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője azt nyilatkozta, megfontolandó az iskolák és a nem létfontosságú üzletek ideiglenes bezárása.