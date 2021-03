A kínai felsőbb bíróság szerint lehet mentális zavarnak nevezni a homoszexualitást

Több 444 videó?

Elbukta keresetét a szucsieni (Suqian) felsőbb bíróságon egy hongkongi aktivista, aki azt kifogásolta, hogy a kantoni Dél-Kínai Agrártudományi Egyetem pszichológia-tankönyvében a homoszexualitást mentális betegségként jellemzik. A szucsieni felsőbb bíróság szerint ez azonban nem ténybeli tévedés, csupán egy "tudományos álláspont".

A 24 éves hongkongi LGBT aktivista, a Xixiként is ismert Ou Jiayong szerint a bíróság határozata "véletlenszerű és megalapozatlan".

A tankönyv, a "Mentális Egészség Egyetemi Hallgatóknak" a homoszexualitást az "általános pszichoszexuális zavarok" közé sorolja a crossdressing és a fetisizmus mellett, okaként pedig "a szerelem és szexualitás zavarait, illetve a szexuális partner perverzióját" jelöli meg. Ezt a tankönyvet több kínai egyetemen is használják.

Xixi 2017-ben perelte be a tankönyv kiadóját és terjesztőjét, keresetében a könyv gyenge minőségére és tudományos alapot nélkülöző megállapításaira is hivatkozott. Első fokon is elbukta keresetét, ahogy most másodfokon is. (Via SCMP. Címlapkép: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP)