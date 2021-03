Meztelenre vetkőzve tiltakozott a kulturális intézmények bezárása ellen egy francia színésznő a César-díj átadóján

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Vörös festékkel leöntött kosztümjére szamárjelmezt húzva lépett színpadra, hogy aztán ott meztelenre vetkőzve tiltakozzon a kulturális intézmények járványügyi zárlata ellen az 57 éves francia színésznő, Corinne Masiero a francia Oscar, a César-díj átadóján.

Corinne Masiero (balra) a francia kulturális létesítmények járványügyi zárlata ellen tiltakozott a francia Oscar, a César-díj átadóján. Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Masiero díjat adott volna át a távolságtartás szabályai alapján rendezett ceremónián, ezt az alkalmat használta ki a tiltakozásra. A színésznő eleve egy "No culture, no future" (Ha nincs kultúra, nincs jövő) feliratú, önmagában is a tiltakozás jelképévé vált sárga mellényben érkezett a ceremóniára, ám mielőtt a színre lépett, még át is öltözött.

Vérnek látszó vörös festékkel leöntött kisestélyit húzott, amire szamárjelmezt, így lépett a színpadra, hogy ott mindezt levesse magáról, és felfedje a hátára írt feliratot: "Add vissza a művészetet, Jean!". A megszólított Jean Castex francia miniszterelnök volt.

"Add vissza a művészetet, Jean!" - írta hátára Corinne Masiero (balra), a Césár-díj átadóján tiltakozva. Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Amúgy nem Masiero volt az egyetlen fellépő, aki a kulturális intézmények újranyitását követelte. "A gyerekeim a Zarába elmehetnek, de egy moziba nem. Ez felfoghatatlan" - mondta például Stephane Demoustier, a legjobb forgatókönyv díjazottja. Franciaországban tavaly decemberben színészek, rendezők, zenézsek, filmtechnikusok és kritikusok százai tiltakoztak Párizsban és más városokban a kulturális intézmények zárlata ellen. (Via BBC)