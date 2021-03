4,6 millió magyar beoltására elég vakcina érkezhet az EU-ból április és június között

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Bár Orbán Viktor magával szokta vinni a rádiós interjúira, és idéz is belőle, sőt a Facebookra felrakott videóiban is rendre böngészi, hogy a tervek szerint milyen ütemben érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra, ez a menetrend nem nyilvános. A Miniszterelnökségtől is hiába kértük el, választ sem kaptunk a megkeresésre.

A TERV

Arra - még ősszel - Orbán is többször utalt, hogy az első negyedév után, áprilistól jön igazán nagy mennyiségű oltóanyag az EU-s közös beszerzésből.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bejelentéséből és a Reuters híréből úgy tűnik, hogy ez valóban így lesz.

Ursula von der Leyen szerint megállapodtak a Pfizerrel, hogy a második negyedében a cég a korábban vállalt 200 millió adagnál még 10 millióval többet szállít le. Miután ezt lakosságarányosan osztják el, Magyarországra 4,6 millió adag Pfizer-vakcina érkezhet áprilistól júniusig. Ez jelentős ugrás, máig 1,13 millió adag Pfizer-vakcina érkezett összesen. (Ebből két adag kell egy embernek.)

A Reuters úgy kalkulál, hogy a Johnson & Johnson múlt héten engedélyezett oltóanyagából 55 millió adag érkezik az EU-ban a második negyedévben. Ebből 1,2 millió jut Magyarországnak. Ez - egyelőre az egyetlen engedélyezett - egydózisú vakcina, vagyis ennyi ember beoltására elég.

Az AstraZeneca-szállítások mindig bizonytalanok. Most úgy néz ki, hogy 70 millió adag leszállítását vállalják a második negyedévre. Ebből másmillió adag jutna Magyarországnak.

Modernából 35 millió t ígérnek, ebből 766 ezret kapnánk mi. (Ebből az oltóanyagból érkezett eddig messze a legkevesebb, mindössze 80 ezer darab.)

A CureVac egyelőre engedélyre vár.

Ha a gyártók tartják a vállalásukat, akkor a második negyedévben 6,8 millió adag kétkörös, és 1,2 millió egydózisos oltóanyag érkezik Magyarországra az EU-s beszerzésből. Ez 4,6 millió magyar beoltására elég.

A magyar kormány saját szerződései alapján a második negyedévben érkezik még 3,9 millió adag kínai vakcina. (1 millió darabot már leszállítottak, plusz 100 ezret előrehoztak az áprilisi szállítmányból, ami holnap jön meg, hogy az elsőkörös beoltottak megkaphassák a második adagjukat is).

Az oroszok csúszásban vannak. Nekik elvileg március 21-éig kellene leszállítaniuk a szerződés ütemezése szerint 1,6 millió adagot, egyelőre eddig 425 600 érkezett meg. Áprilisban úgy kellene állnia az orosz szállításnak, hogy a már megérkezett 1,6 millió mellé az utolsó részletben még hoznak 400 ezer adagot.

A jelenlegi állás szerint eddig 3 040 525 adag oltóanyag érkezett. Ez 1,5 millió ember beoltására elég. Ennek 43 százalékát használták fel eddig, de a második, 450 ezres kínai szállítmány és egy 280 ezer adagos orosz csomag ellenőrzése most fejeződött be, azokkal most kezdhetnek el oltani, és van, amit a második körös oltásra tartalékolnak.

Azt nem tudjuk, hogy még ebben a hónapban mennyi EU-s vakcina érkezik, mert nem nyilvános a terv. A Pfizer hetente szállít, ma például 120 510 adagot. AstraZeneca is érkezik a héten, azt nem árulták el, hogy mennyi, csak azt, hogy kevesebb, mint amit ígértek.