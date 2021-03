Elvesztette az egymillió dollárt érő lottószelvényt, aztán csodával határos módon megtalálta

Több videót a 444-re!

Egy Tennessee államban élő férfinek, Nick Slattennek telitalálata volt a lottón, amivel 1 178 746 dollárt nyert (több mint 360 millió forint). Elrohant a menyasszonya munkahelyére, hogy közölje a nővel a jó hírt, aztán ment a dolgára, többek közt segített a bátyjának autóalkatrészt venni, majd megebédelt valahol.

Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A férfi öröme azonban hamarosan pánikba csapott át, amikor rájött, hogy fogalma sincs, hová lett a nyertes szelvény, amit ráadásul bárki beválthatott volna, aki megtalálja. Úgyhogy Slatten visszafejtette a napját, és elkezdte végigjárni azokat a helyeket, ahol megfordult aznap.

Végül az alkatrészbolt parkolójában aznap másodszor is őrült szerencséje volt, mert észrevett egy földön heverő papírt, amiről kiderült, hogy a nyertes szelvény. Valaki még rá is taposott, de nem is tűnt fel az illetőnek, hogy mennyit ér. A dolog még hihetetlenebb annak fényében, hogy aznap iszonyú szeles volt az idő. (AP)