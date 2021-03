Lemondott Gyurcsány, az MSZP kétségbeesetten kereste az új kormányfőt, és akkor Tbg megfogta a telefont

Több videót a 444-re!

„Hát de a kutya úristenit, tényleg, akkor miért megyünk politikusnak, ha nem az a dolgunk, hogy az embereken segítsünk?” (Tbg)

Ma már elképzelhetetlennek tűnik az ilyesmi, de három parlamenti ciklussal ezelőtt, 12 éve ezen a napon az MSZP-ben óriási volt a kapkodás, ugyanis kétségbeesetten keresték a lemondott (megbukott) miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc utódját a kormány élén.

Ebben a történelmi pillanatban, egy ilyen forró helyzetben a régi Index munkatársa, a videós Tamás Bence Gáspár – aki indulás óta kollégánk a 444-ben – vitatható, de a végeredmény tekintetében igazolt újságírói módszerrel kitalált egy pranket. A szocialisták Simicska Lajosa, Puch László nevében felhívott több, kis halnak számító szocialista politikust, hogy megkérdezze, vagy inkább meggyőzze őket: vállalják el a miniszterelnökséget.

Különösen jól sikerült az interjú a békebeli átkost idéző Balogh Imrével, aki már a kérdést sem érti (– Most ne lepődjél meg, de a te neved is be van dobva. – Igen. Mibe?), lent van Győrben, és amúgy is van egy másik Balogh Imre. Tbg természetesen mindenkiről lepattant, de az akkori MSZP-re és a tömegkommunikáció kezdetlegességére jellemző, hogy egyedül Fásy Ádám jött rá, hogy ez csak egy vicc.

A videót készítette: Ács Dániel, Botos Tamás, Hatala Noémi és Tamás Bence Gáspár.