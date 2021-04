Beteljesült Orbán álma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Beoltották a 2,5 milliomodik magyart is.

Ezzel elértük a mérföldkövet, amit Orbán Viktor az újranyitás feltételének nevezett ki.

Közben vannak jelei, hogy tetőzik a harmadik hullám.

A tetőzés persze csak annyit jelent, hogy már nem emelkedik meredeken a járványgörbe.

A valós helyzet bemutatását továbbra is nehezíti a kormány, amely nemhogy a sajtót, de a parlamenti képviselőket se engedi be a kórházakba.

A nap első száma az 1890. Ennél kevesebb új fertőzöttet utoljára február 23-án azonosítottak. Ez még úgy is biztató, hogy húsvét hétfőn rendkívül kevés tesztet végeztek, de meglepő módon a pozitív tesztek aránya még így is jelentősen, 17 százalék alá csökkent.



Közben akárhogy is számoljuk, a vége mindig ugyanaz: világviszonylatban is kimagasló a magyar halálozás a járványban.



A nap második száma a 2,5 millió. Orbán Viktor egyelőre csak általa ismert okokból a járványhelyzet alakulása helyett a beoltottak 2,5 milliós számához köti az amúgy se túl szigorú járványügyi korlátozások enyhítését. Kedd reggel 2,43 millió beoltottnál jártunk, a nap végére pedig meg is lett a 2,5 milliomodik beoltott magyar, amit Orbán Viktor Facebook-videóval és az őt "háborús állapotokra emlékeztető korlátozások" részbeni feloldásával ünnepelt. Orbán most az üzletek és szolgáltatások újranyitásáról beszélt, a korábbi tájékoztatások alapján még más szabályok lazításáról is dönthetnek.

Pedig az új fertőzöttek számának mozgóátlaga még mindig magasabb, mint a szigorítások bevezetésekor volt. És a most terjedő új variáns egyes amerikai szakértők szerint a gyerekekre is sokkal veszélyesebb.

Máshol óvatosabbak is a nyitással. Románia csak júniusra tervezi azt, Franciaországban meg éppen szigorítanának. A harmadik hullámot Magyarországhoz hasonlóan megélő Csehországban is csak április végétől gondolkodnak újranyitásban.



Erdei Anna Széchenyi-díjas imunolúgus is úgy számol, hogy hosszabb távú védelemre kell berendezkedni, és akár még az év végéig maszkot hordani.



Ha a független sajtót nem is, az MTI fotósait olykor-olykor beengedik kórházakba, Balogh Zoltán felvétele április 1-én készült a Honvédkorház covid-intenzívjén. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Magyar Orvosi Kamara szerint az orvosok, ápolók megérdemelnék, hogy látható legyen hősies küzdelmük. Szerintük már csak azért is érdemes volna bemutatni a valós kórházi helyzetet, mert az nagyobb egyéni felelősségvállalásra ösztökélne mindenkit.

A kormány ehhez képest nemhogy a sajtót, a parlamenti képviselőket sem engedi be a kórházakba.



Világszerte már több mint hárommillió halálos áldozata van a koronavírus-világjárványnak.



Közben újra valami kavarc van az AstraZeneca vakcinájával, amiről az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetője, Marco Cavaleri most azt közölte, hogy szerinte van összefüggés a különös vérrögképződéses esetek és a védőoltás között. Amit aztán a fél világsajtó azzal vett át, hogy összefüggés van, pedig ezt hivatalosan senki se állította. Jegyezzük meg, még ha volna is összefüggés, az is alapvetően a ritka mellékhatások csoportjába tartozna: 17 millió beoltottra eddig 58 ilyen eset jut, ez alapján még Cavaleri szerint is felülmúlják a védőoltás előnyei a kockázatait.