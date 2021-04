A valóságshow-juk véget ért, de a Kardashianok örökké velünk maradnak, ha akarjuk, ha nem

Tizennégy év és húsz évad. Ennyit bírt a Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), ami magyarul A Kardashian sztori címet kapta, és aminek utolsó részét most, áprilisban mutatták be. 2007 óta megszámlálhatatlanul sok esküvőt, terhességet, gyerekszülést, válást, veszekedést, hajcibálást és bizniszgründolást mutattak be realityjükben a Kardashian család tagjai, akik talán a brit royaloknál is ismertebbek, legalábbis hasonlóan sokan követik/szeretik/gyűlölik őket. Kim Kardashian és hozzátartozói az elmúlt több mint tíz évben irgalmatlan hatással voltak nemcsak a popkultúrára vagy a divatra, de gyakorlatilag mindenre.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie

A reality 2007-es indulásakor a Kardashianok leginkább az egyik lány (Kim Kardashian) kiszivárogtatott szexvideójáról voltak ismertek. Illetve arról, hogy az anya (Kris Jenner), akinek volt férje O.J. Simpson barátja és védőügyvédje volt, később hozzáment egy olimpiai bajnokhoz, és szült még két gyereket a meglévő négy mellé. Ezek közül bármelyik önmagában elég alap lett volna egy kiváló bulvárkarrierhez. Nemhogy egyben. Ezt Kris Jenner is látta, aki a családtagok mentális állapotát kockáztatva pillanatokon belül felépítette lányai köré a Kardashian-birodalmat, aminek bevételeiből nemcsak ők, de ükunokáik is boldogan égethetik majd unalmukban a pénzüket.

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian és Kris Jenner 2007-ben Fotó: FREDERICK M. BROWN/Getty Images via AFP

Épp emiatt nem is feltétlenül az érdekes, hogy mi történt a sorozat húsz évadában, hanem hogy milyen hatással voltak a világra. Mert lehet, hogy a sorozat véget ért, de a Kardashianok örökre velünk maradnak. Velem biztosan, mert még mindig megvan a körülbelül nyolc évvel ezelőtt használt telefonom tokja, amin Kim Kardashian sír (azután, hogy a realityben nővérének bejelentette válását második férjétől, az NBA-játékos Kris Humphriestól). A világ nagyrészével pedig ennél is biztosabban ott maradnak, mert százezrek, de talán milliók is vásároltak már azokból az alakformálókból és kozmetikumokból, amik dollármilliárdossá tették Kim Kardashiant, vagy azokból a szájfényekből, amik majdnem dollármilliárdossá tették a legkisebb lányt, Kylie Jennert is. (Csak utóbbi esetében aztán kiderült, hogy a valósnál nagyobb vagyont hazudott a magáénak, és a Forbes kihúzta a gazdag-listáról.)

Ezek a milliárdok összességében Kris Jennernek köszönhetőek, aki évtizedekkel az Instagram és az influenszerkedés létezése előtt tudta, hogyan kell egy emberi lényből eladható dolgot csinálni, kezdve azzal, hogy az összes gyerekének következetesen K-betűs nevet adott. Az pedig már tényleg csak az amarettóba mártott cseresznye a nagyon habos torta tetején, hogy a legtöbb pénzt hozó lánya végül egy szintén K-betűs nevű emberhez, Kanye Westhez ment hozzá, aki egyáltalán nem mellékesen szintén szerepel a dollármilliárdosok listáján, és aki annak ellenére utasította vissza a szereplést a család realityjében, hogy bármelyik megnyilvánulása erősebb volt, mint a sorozat összes abszurd jelenete egybevéve. Más kérdés, hogy mennyire profitál most a család abból, hogy Kim Kardashian és Kanye West hat év házasság és négy gyerek után épp válnak.

Ősinfluenszerek

Hogy a létező összes közösségi média rohadásig van influenszerekkel, vagyis olyan emberekkel, akik mozgó, lélegző, élő reklámtáblaként funkcionálnak, az nagyrészt a Kardashian-Jenner lányoknak köszönhető, akik az elsők között használták az Instagramot és a többi platformot rejtett reklámokra. Ahogy az is nekik köszönhető, hogy fiatalok tömkelege gondolja ma már azt, hogy a plasztikai sebészeti beavatkozások, a hófehér fogak, a póthajak és a bőröndnyi mennyiségű sminkek teljesen hétköznapi és gyakorlatilag mindenki számára elérhető dolgoknak számítanak.

Amikor Kylie Jenner 2015-ben beismerte, hogy nem poharakra cuppantás miatt lett nagyobb a szája, hanem mert feltöltette az ajkát, azonnal 70 százalékkal nőtt az ajakfeltöltésre jelentkezők száma. A Kardashianok befolyására a legcsodálatosabb példa viszont talán mégis az, hogy amikor Kylie Jenner bejelentette 2018 februárjában, hogy többé nem használja a Snapchatet, a cég részvényei azonnal bezuhantak.

Kim Kardashiannak köszönhető az is, hogy az alakformáló mára nemcsak elfogadott, de egy szinte kívánatos ruhadarab lett, miközben húsz évvel ezelőtt még nagyibugyinak csúfolták a Bridget Jonesban. A hasleszorító fehérneműkön kívül pedig még egy rakás ruhadarab van, amit vagy amihez hasonlót javarészt amiatt kezdtek el viselni az emberek, mert látták valamelyik Kardashian vagy Jenner Instagramján. És itt most nem a latexruhákra kell gondolni, amit a halandók viszonylag kevés helyre tudnak felvenni, hanem a biciklisnadrágokra, az ormótlan sportcipőkre vagy az indokolatlanul keskeny lencséjű napszemüvegekre, amik semmilyen szinten nem töltik be funkciójukat.

Kikm Kardashian a 2019-es Met-gálán Fotó: NEILSON BARNARD/Getty Images via AFP

Az utóbbi években viszont már nemcsak sminkekkel, ruhákkal vagy kiegészítőkkel influálták követőiket. A Kardashianok szociálisan is érzékenyebbek lettek, Kim Kardashian például elkezdett jogot tanulni, majd odáig jutott, hogy magasrangú kormányzati tisztviselőkkel és Donald Trumppal is tárgyalt a börtönreformról, és azt is elérte, hogy az akkori amerikai elnök adjon elnöki kegyelmet adjon Alice Marie Johnsonnak, egy 63 éves nyugdíjas nőnek, akit drogok miatt ítéltek életfogytiglanra. Emellet az egyébként örmény származású család többször hívta fel a figyelmet az örmény népirtásra is. Amikor a Cutnak adott interjújában arról kérdezték Kimet, hogy a reality indulásakor gondolta-e, hogy egyszer még jelentős politikai befolyása lesz az Egyesült Államokban, azt válaszolta: „Egyáltalán nem. Engem is legalább annyira meglepett, mint mindenki mást.”

(Nagy kép: Kim Kardashian síró arca egy 2012-es, lehasznált telefontokon - Fotó: Mészáros Juli)