Kanye West (illetve új nevén csak Ye) arról értekezik, hogy ideje lenne megszüntetni a rabszolgaságot eltörlő alkotmánykiegészítést

Már majdnem öt hónap telt el azóta, hogy Kanye West bármi botrányosat mondott volna a rabszolgaságról, így gondolom, éppen ideje volt újra megnyilvánulnia a témában. Míg májusban arról beszélt, hogy szerinte a rabszolgaság választás kérdése volt. Mondatai akkora felháborodást váltottak ki az interjú készítőiből, hogy a rapper zavarában hirtelen arról kezdett beszélni, hogy teljesen rászokott az ópiátokra a zsírleszívó műtéte után, és 2016 őszén, Trumpnál tett látogatása után azért írt annyi marhaságot a Twitterén, mert a felírt napi két pirula helyett naponta hét bogyót szedett be. „Kurvára be voltam drogozva, haver” - mondta.

West akkor éppen új albumát népszerűsítette, ahogy éppen most is egy új albumát népszerűsíti, aminek tiszteletére még nevet is változtatott. A hétvégén jelentette be, hogy mostantól csak Ye-nek hívják, mert az a leggyakoribb szó a Bibliában. Ami részben igaz, valóban létezik olyan bibliafordítás, az angolszász világban elterjedt King James Version, amely a 17. században született, és a kor angolságának megfelelően a te/ti névmásra a "ye" kifejezést használja. Aztán elment az NBC hagyományos, szombat esti élő varietéműsorába, a Saturday Night Live-ba, felcsapta a fejére Donald Trump kampánykellékét, a legendás, és egyébként Kínában gyártott MAGA-sapkát (Make America Great Again; Tegyük Újra Naggyá Amerikát, Trump kampányszlogenje), majd a Twitterre is kirakott magáról egy képet a Kínában gyártott sapkájában, és arról értekezett, hogy „ez a jót jelképezi, és azt, hogy Amerika újra egész lesz. Többé nem fogunk kiszervezni más országokba. Amerikában fogunk gyárakat építeni és munkahelyeket teremteni. Munkát fogunk adni mindenkinek, aki a börtönből szabadul, mert eltöröljük a 13. alkotmánykiegészítést. Üzenet szeretettel küldve”.

Az amerikai alkotmánynak összesen 27 kiegészítése van, ezek a szabad fegyvertartástól a szólásszabadságon és a nők választójogán át az alkohol betiltásától az alkoholtilalom feloldásáig az élet rengeteg területét lefedik. A 13. alkotmánykiegészítést például még a polgárháború alatt fogadta el az amerikai törvényhozás, és a polgárháború lezárása után, 1865. december 6-án ratifikálta a szükséges számú állam, hogy életbe léphessen.

A rabszolgaság eltörléséről szól.

Összesen két mondatból áll: „Sem rabszolgaság, sem önkéntelen szolgaság, kivéve bűncselekmények büntetéseként, amikor az alanyát megfelelően elítélték, nem létezhet az Egyesült Államokban, vagy bármely, a joghatósága alá tartozó területen. A Kongresszusnak törvényt kell alkotnia, hogy ennek a cikkelynek érvényt szerezzen”.

Mivel Kanye West, vagy Ye, vagy hogy hívják, tweetjében a börtönöket is emlegette - bár nem abban a kontextusban, hogy a rabok dolgoznak, hanem abban, hogy a szabadulóknak munkát fognak adni - talán arra gondolt, hogy a 13. alkotmánykiegészítés büntetési tételként engedi a kényszermunkát. De erre az ég világon semmi sem utal a tweetjében. Hogy pontosan mire gondolhatott, azt később sem sikerült teljesen tisztáznia. Másfél órával eredeti posztja után ugyanis azt írta, hogy

A 13. kiegészítés álcázott rabszolgaság.... vagyis sosem ért véget.... Mi vagyunk a gyógyító megoldás

Értik, nem? Nem? Talán az újabb húsz perc elteltével posztolt tweetje már segít megérteni a szerzői szándékot:

„Nem eltörölni, csak kiegészíteni a 13. kiegészítést. Mi mindenki véleményét felhasználjuk a platformunkhoz” - írta.

Azt viszont továbbra se árulta el, hogy vajon mire gondol, és úgy általában, miről beszél.