Törékeny javulási adatokkal kockáztat a kormány

Látványos a héten regisztrált új fertőzöttek (34 185) számának a csökkenése az elmúlt hetekhez képest. Kétségtelenül javult a helyzet, de jobb képet mutat ez az adat a valóságnál.

A meredek csökkenést jelentősen segítette az is, hogy a négynapos hosszú hétvégén kevés tesztet végeztek, ezeknek az eredményét jelentették a héten. Három nap alatt, hétfőn, kedden és szerdán például összesen annyi tesztről számoltak be (42 303), aminél akár egy-egy erősebb napon is több kerül be a statisztikákban.

A kétségtelen javulást érdemes úgy is nézni, hogy a héten mindössze 181 495 tesztet jelentettek, jóval kevesebbet (56 322-vel), mint egy héttel korábban. A tesztelés fontos lenne a járvány megfékezésében, ezt mutatják az irigylésre méltó dán adatok is, de a magyar kormány valamiért következetesen elutasítja a vizsgálatok számának érdemi felpörgetését és az ingyenes tesztelési lehetőségek kialakítását, amit sok helyen összekötnek a lazításokkal.

A legördülő menüben változtathatók a grafikonok.

Jövő héten szerdától látszik majd, hogy a húsvéti találkozások növelték-e, és ha igen, mennyivel a fertőzöttek számát.

A kormány akkor döntött a lazítások megkezdéséről, amikor rekordokat döntött a halálozás Magyarországon. Ezen a héten is 1 700-nál több covid-fertőzött halálát jelentették. Az elmúlt három hétben 5 155-tel nőtt az áldozatok száma.

Összehasonlításul, tavaly március közepétől december másodikáig összesen kevesebb covid-fertőzött hunyt el Magyarországon, mint az elmúlt három hétben.

A már a héten életbe lépett lazítások beelőzték az érdemi javulást, azt túlságosan korainak tartják egészségügyi szakemberek. Gulyás Gergely a kormányinfón vélhetően ezért óvatoskodott azzal, hogy szerinte a boltok megnyitása és a kijárási korlátozás idejének lerövidítése, vagy ahogy ő fogalmazott, az újraindítás első lépései „valójában érdemi enyhítést nem jelentettek, hiszen legalább annyi az enyhítést, mint amennyi a szigorítás”, utóbbinál a vásárlók számának korlátozására utalva.

Orbán Viktor a közrádióban pénteken azt mondta, hogy „most nyitottunk valamit, vagy egy óvatos lépést tettünk”. Továbbra sem tudni, szakértők sem értik, hogy mi alapján döntött úgy a kormányfő, hogy a 2,5 millió első oltás után lazítani kezd. Az oltás ugyanis azonnali védettséget nem ad, a Pfizer és a Moderna esetében is kell legalább 2-3 hét, hogy valamifajta védelem kialakuljon, ezt növeli és tartósítja a második oltás. De például teljesen homályos, hogy a kínai vakcina hány héten belül fejti ki a hatását, és akkor is milyen mértékben. Márpedig ebből sokan, 550 ezren kapták meg az első oltásukat. (Mostantól visszaszámolva, 1,2 millióan három héten belül kapták meg az első oltásukat. Nem mindenki a viszonylag gyorsan ellenanyagtermelést beindító Pfizert. Náluk messze nem számolhatunk teljes védelemmel, de még a Pfizert kapottaknál sem. A második oltást eddig közel 1,2 millióan kapták meg.)

Ehhez képest már a jövő héten újabb lazításokat jelenthetnek be, legalábbis Gulyás Gergely erre utalt, amikor a 3 millió beoltotthoz kötötte a további lépéseket. Vasárnap reggeli adatok szerint 2 835 894-en kapták meg az első oltásukat, vagyis pár napon belül meglehet a 3 millió, bár most leginkább Pfizer-vakcinákból érkezik jelentősebb mennyiség. A héten a Pfizer már emelt számú oltóanygaot szállított, majdnem 250 ezer adagot, ez várható áprilisban minden hét elején, 1 millió adagot ígért a gyártó ebben a hónapban összesen. Jöhet még valamikor mostanában 400 ezer kínai oltóanyag, és érkeznie kellene napokon belül negyedmillió második körös Szputnyiknak is, amiket az első adag beadása után három héttel kell használni. Jön majd az egyadagos Johnson&Johnsonból is már, de egyelőre csak 28 800 darab. Hogy a többiből mennyi jön, azt Orbán a sokat lobogtatott kisokosa alapján tudja ugyan, de nem mondja.

A kórházban lévők száma is elkezdett csökkenni, de továbbra is 10 484-en vannak olyan állapotban, hogy nem elég az otthoni ápolás, közülük 1290-en lélegeztetésre szorulnak. Ez nagyon magas szám, és egyelőre kevéssé enyhíti az egészségügyön lévő hatalmas nyomást. Érdemes visszanézni: amikor a kormány a harmadik hullám felfutásának már nagyon erőteljes fáziásában, többhetes késéssel bejeletette a szigorításokat március 4-én, akkor 6 554 koronást kezeltek kórházban, 639-en voltak lélegeztetőn, és további három hétig megállíthatatlanul nőtt a számuk, meg is duplázódott végül.

Fontos a gazdaság újraindítása, a korlátozások miatt elfáradt emberek mentális állapota, de elkapkodott lazításokkal ismét annyira felpöröghet a fertőzöttek száma, hogy hamar elkezdhet újra emelkedni a kórházban fekvők száma. Ami magasan tarthatja az áldozatok számát is.

Az oltási program még nem tart ott, hogy a járvány visszaerősődését rövid távon megakadályozza, az óvodák és az általános iskolák megnyitása pedig a szülők között növelheti majd a vírus terjedését, akik közül egyelőre kevesen vannak beoltva. A teltházas Európa-bajnoki meccsektől pedig még nagyon messze vagyunk.