Szlávik elmondta, hogy az első oltás nem ad elég védettséget, fél órával később a miniszter már arról magyarázott, hogy a tanárok nyugodtan visszamehetnek dolgozni

Csak kapkodhatták a fejüket a köztévé nézői csütörtök délelőtt, ha az oltásokról akartak pontos képet kapni:

Közvetlenül a kormányinfó előtt az M1-en leadtak egy interjút, amiben Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője beszélt arról, hogy „az oltások megvédenek bennünket a súlyos fertőzéstől és a haláltól, amennyiben az ember gyakorlatilag mind a két oltást megkapta, és a második után eltelt már egy-két hét, tehát nem kizárható az, hogy valaki az első oltás után akár súlyosan megbetegszik, és kórházba kerül, hiszen az a védettség, amit egy oltástól kapunk, az esetleg nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza, hogy kórházba kerüljünk”. Az infeltológus külön kiemelte, hogy idő kell ahhoz, hogy az oltások megfelelő védelmet nyújtsanak a súlyos megbetegedéssel szemben,



„és ehhez az első oltás beadását követő időszak még nem elegendő”.

Majd a az interjú után kapcsolták a kormányinfót, ahol Gulyás Gergely nem egészen fél órával később arról magyarázott, hogy az április elején beoltott tanárok április 19-én már nyugodtan visszamehetnek az iskolákba, mivel szerinte „minden rendelkezésre álló adat szerint az első oltást követően a védettség jelentős mértékben bekövetkezik”, ezért az első oltás után több mint két héttel az iskolák nyitása nem jár olyan kockázattal, amit ne lehetne vállalni.

Miután a szakszervezetek heteken át követelték, a kormány csak március végén hagyta jóvá a tanárok beoltását. (Az olimpikonokat hamarabb kiemelték.) A nyitásról szóló riportunkban az egyik megkérdezett tanár ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „engem úgy hajtanak be az iskolába, hogy tudják, hogy meg lehetne előzni azt, hogy én meghaljak, és nem teszik meg.” Vannak, akik nem mennek vissza a tanterembe, amíg meg nem szerezték a megfelelő védettséget, és remélik, a munkavédelmi törvény elég hivatkozási alapot ad arra, hogy otthon maradjanak. Az egyik diákszervezet mozgalmat is indított, hogy a tanulók április 19-én még ne menjenek iskolába.

Gulyás korábban a parlamentben azzal magyarázta a gyors visszaküldést, hogy mivel a pedagógusokat Pfizer-vakcinával oltják, már az első oltás elegendő védettséget biztosít a munkavégzéshez. Egyébként pedig „úgy kell védekezni, hogy az élet lehetőleg ne álljon meg, a gazdaság, amennyire lehet, működjön, az emberek lehetőleg ne veszítsék el az állásukat. Ez nyilván közvetlen összefüggésben áll az iskolával is”.

Ráadásul most hétvégén újabb százezer pedagógust (köznevelésben, szakképzésben és bölcsődékben dolgozókat) várnak oltásra, így ők 8-11 napot kaptak a nyitásig. Az amerikai járványügyi központ múlt héten megjelent tanulmánya 80 százalékos hatékonyságról számolt be az első dózis után 14 nappal. És egy hónapja még Müller Cecília is arról beszélt, hogy az oltás utáni két-három hétben még mindenki ugyanolyan veszélyeztetett, mintha még nem lenne oltva.