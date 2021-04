Gulyás: Nem látjuk komoly kockázatát az iskolanyitásnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Úgy kell védekezni, hogy az élet lehetőleg ne álljon meg, a gazdaság, amennyire lehet, működjön, az emberek lehetőleg ne veszítsék el az állásukat. Ez nyilván közvetlen összefüggésben áll az iskolával is” - mondta Gulyás Gergely a parlamentben.

A minisztert a párbeszédes Burány Sándor kérdezte arról, miért nem várják meg az iskolanyitással, hogy a teljes elérhető védettség kialakuljon a beoltott pedagógusokban.

Gulyás szerint, mivel a pedagógusokat Pfizer-vakcinával oltják, már az első oltás elegendő védettséget biztosít a munkavégzéshez. „Két héttel az első oltás beadása után, egyes esetekben három héttel az első oltás beadása után az a védettség fennáll, aminél lényegesen kisebb védettség mellett sokan ma is dolgoznak” - mondta.

„Ezért mi nem látjuk komoly kockázatát az iskolák újrakezdésének, sőt azt látjuk, hogy az élet folyamatossága sokkal inkább biztosítható ha az iskolák április 19-én megnyitják kapujukat.”

Csakhogy a pedagógusok többsége nem várhat két-három hetet az első dózis után, ahogy Gulyás mondta. Ahhoz már be kellett volna fejezni az oltásukat. A kormányzati koronaoldal szerint az április 1-i hétvégén 66 ezer pedagógust oltottak be, az ő esetükben valóban több mint két hét telik el az április 19-re meghirdetett iskolakezdésig. Most hétvégén azonban újabb százezer pedagógust (köznevelésben, szakképzésben és bölcsődékben dolgozókat) várnak oltásra. Ők 8-11 napot kaptak.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy nyolc-kilenc nap után már hat a védőoltás, de ez nem igaz. Nem véletlenül mondta Müller Cecília is, hogy két-három héttel az oltás után még mindenki veszélyeztetett. Orbán az állami tévében azt is mondta: „Nézze, amikor én az első oltást megkaptam, bementem dolgozni. Az első oltás jelent védettséget. Persze kényelmesebb volna megvárni a másodikat, meg a jó ég tudja, pontosan hány napot.”

Az amerikai járványügyi központ múlt héten megjelent tanulmánya 80 százalékos hatékonyságról számolt be az első dózis után 14 nappal.

A Magyar Orvosi Kamara szerint semmilyen szakmai alapja nincs a korlátozások feloldásának. A boltok hosszabb nyitvatartását jó iránynak tartják, de „az egyéb szolgáltatások és főként az oktatási intézmények nyitását határozottan korainak ítéljük meg” - írták szerdai közleményükben.

Gulyás Gergely

A kormány arra hivatkozva kezdte meg a lazítást, hogy már 2,5 millióan megkapták legalább az első adag vakcinát. Ahogy írtuk, ez dicséretesen magas szám, de nem bízhatjuk el magunkat, hiszen a járvány harmadik hulláma továbbra is tetőzik, a kórházakon óriási a terhelés, ami tovább fokozódhat, ha új lendületet kap a vírus. Még ha a pedagógusokban ki is alakulna a megfelelő védettség, az iskolanyitás továbbra is komoly kockázat a félig vagy egyáltalán nem beoltott szülők számára.