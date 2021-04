Folytatja az online oktatást is a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium általános iskolája

A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) általános iskolájának vezetősége eldöntötte, hogy folytatják az online oktatást az április 19-re elrendelt iskolanyitás után is. A iskola Facebookon megjelent közleménye szerint „minden kisiskolában a szülők több mint kétharmada a COVID kockázatra való tekintettel nem engedi iskolába a gyermekét”, az AKG ezért az otthon maradóknak 1-6. évfolyamon fenntartja az online oktatás lehetőségét is.

A közlemény szerint „a 7-8. évfolyamon a szaktanárok online tartják meg az órájukat, nemcsak az otthonmaradók, hanem az iskolában lévők számára is. Az iskolában lévő tanulók patrónusi felügyelet alatt végzik a munkájukat”.

Az RTL Híradója más iskolákba járó diákok szüleivel is beszélt, és köztük voltak olyanok is akik azt mondták, nem is tudnák már otthon tartani a gyerekeiket, hiszen nincs több szabadságuk, nem tudnak táppénzre menni, a nagyszülőket pedig a koronavírus-járvány miatt nem vonhatják be a gyerekek felügyeletébe.

UPDATE 19:07

A poszt eredeti verziójában az szerepelt, hogy az AKG általános iskolája nem nyit ki április 19-én, hanem teljes egészében online munkarenden marad. Valójában azonban az AKG általános iskolája kinyit, csak megtartja az online oktatás lehetőségét is azoknak a diákoknak, akiket nem engednek iskolába a szüleik. A tévedésért olvasóink és az érintettek elnézését kérjük.