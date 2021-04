Hétvégi olvasnivaló a kötelező oltástól a vulkánkitörésig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

Ha a független sajtót nem is, az MTI fotósait olykor-olykor beengedik kórházakba, Balogh Zoltán felvétele április 1-én készült a Honvédkorház covid-intenzívjén. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Látod magad előtt azokat, akik kapaszkodnak a saját oxigénmaszkjukba, mert érzik, hogy onnan jön még valami, ami az élethez köti őket” – Dr. Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos adott interjút a 444-nek elviselhetetlenül túlterhelt intenzíves dolgozókról, háborús kényszermegoldásokról és járulékos veszteségről.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

„Soha nem féltettem a gyerekeimet annyira, mint most” – Számos szülő nem ért egyet az iskolák nyitásával, ezért sokan úgy döntenek, hogy nem viszik a gyereküket április 19-én iskolába. A tanárok között is van, aki fontolgatja, hogy nem megy be dolgozni, de több iskola is hibrid oktatásra készül.

Fotó: MARKUS SCHOLZ/dpa Picture-Alliance via AFP

Kötelezővé kéne-e tenni a koronavírus elleni oltásokat? – Ahogy egyre több a vakcina, felpörgött a vita a kötelező oltásról is. A nyájimmunitás mindenkinek az érdeke, a szakértők viszont óvatosak a kötelező oltással kapcsolatban: vannak, akik szerint ez akár visszafelé is elsülhet.

FUDAN

Fotó: Snøhetta - ZOA Studio

100 éve nem volt olyan városfejlesztés, mint amibe Orbán bedobta a kínai egyetemet – Kevés olyan kormányzati projekt van, amit a fővárosi önkormányzat és az építész szakma is teljes szívvel támogat, de a Budapesti Diákváros rehabilitációs program pont ilyen. Ezt kavarta fel a kormány most a Fudan egyetem campusának ügyével.

Fotó: LIU YING/Xinhua via AFP

A Kínai Kommunista Párt hűséges káderképzője tart Budapestre, vagy egy nyugatos elitegyetem? – A Fudan Egyetem chartája a 60-as éveket idézi, és a kínai oktatáspolitika változásai sem hagynak sok kétséget, hogy komolyan gondolják a szocializmus sajátos kínai verziójának terjesztését. De mit akarhatnak Magyarországon?

CSELEK

Tiborcz Istvánnak és ismerőseinek is jutott a rászorulóknak meghirdetett olcsó állami Covid-hitelből – Matolcsy György hirdette meg a járvány elején a kis- és középvállalkozásoknak szóló hitelprogramot. Kevesen kaptak belőle olyan nagy összeget, mint Tiborcz és két ismerőse.

Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO/Science Photo Library via AFP

A marihuánának fontos szerep juthat a gyógyászatban, de Magyarország makacsul ellenáll a kísértésnek – Az Európai Bizottság eljárást indít Magyarország ellen, amiért az uniós országok között egyedüliként a kannabisz orvosi célú kutatásának engedélyezése ellen szavazott. De mennyire biztonságos kábítószernek minősített anyagot orvosságként alkalmazni, és etikus-e megtagadni a betegektől bármilyen gyógyító hatású szert?

HÁBORÚ ÉS KATASZTRÓFA

Tűzijátékkal célba vett rendőrségi járművek Fotó: PAUL FAITH/AFP

Új generáció randalírozik Észak-Írországban – Április elején Belfastban több évtizede nem látott utcai harcok voltak. Elsősorban protestáns, London-párti gyerekek próbálják megtorolni vélt vagy valós sérelmeiket. A 20. század második felének borzalmaira még élénken emlékező felnőttek próbálnák őket csitítani, de ez nem egyszerű feladat.

A törökök saját fejlesztésű TB2 drónja felrúgta a stratégiai egyensúlyt a Közel-Keleten. Fotó: BAYKAR/HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Fukuyama szerint elérkezett a drónok kora, és ez megváltoztathatja a hadviselést – Azzal együtt pedig az erőegyensúlyt is, mert véget vet a tankhadseregek korszakának.

Fotó: Gubicza Tamás

„Senki nem hitte el, hogy tényleg ki fog törni a vulkán”– Gubicza Tamás három éve él Saint Vincent szigetén, ahol egy hete kitört a vulkán. Elmesélte, hogy milyen volt a vulkánkitörés, és mi a helyzet most a kicsi karibi szigeten.