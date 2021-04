Tűz pusztított egy kórházban Indiában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Indiában éppen minden rekordot megdöntő ütemben terjed a koronavírus, ami már akkora terhelést jelent az egészségügynek, hogy a hírek szerint kimerülőben vannak a kórházak oxigénkészletei. Mindeközben egy Mumbaihoz közeli kórház intenzív osztályán még tűz is pusztított, a covidbetegeket kezelő osztályon legalább 13-an vesztették életüket a tűzvészben.

A Vijay Vallabh kórház kiégett covidintenzív-osztálya. Fotó: VINAMRA ACHAREKAR/AFP

A covidintenzíven pusztító tűz a Vijay Vallabh kórházban lobbant fel, egyelőre ismeretlen okból. A kórház Maharashtra állam Virar körzetében van, mintegy hetven kilométerre északra Mumbaitól. A tűz helyi idő szerint péntek hajnalban keletkezett. Eloltása után négy túlélőt sikerült kimenteni, őket egy közeli kórházba szállították.

Indiában pénteken 332370 új fertőzöttet jelentettek, ez abszolút világrekord. Az elmúlt 24 órában csak a járvány miatt 2263-an vesztették életüket.

Emiatt egészen válságosra fordult a helyzet az országban, több államból jelezték, hogy kimerülőben vannak az oxigénkészleteik. Narendra Modi miniszterelnök a nap folyamán találkozik az érintett államok kormányzóival és az oxigéngyártók képviselőivel is, hogy egyeztessen a helyzetről. Az egyik leginkább sújtott állam pont az a Mahrashtra, ahol a tűz is pusztított. Ezen kívül még Gujaratban, Uttar Pradeshben és Haryanában is kritikus hiány van oxigénből. (Via BBC)