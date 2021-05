Tudta, hogy van egy ikertestvére a magyar járványügyi adatoknak? A lengyel

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egészen különös dologra hívta fel a figyelmünket olvasónk, Sándor. Fantasztikusan együtt mozognak a magyar és a lengyel járványügyi adatok március 31. óta.

Ha tavaly ősz óta nézzük az egymillió főre vetített új fertőzöttek számát, akkor januárban kezdett egymásra hajazni a két ország adatsora. Eleinte a trendek alakultak ugyanúgy, aztán szinte ugyanaz lett a két görbe, csak egynapos csúszással követte a magyar a lengyelt.



Mostanra már ez a napos csúszás sincs, annyira hasonló lett a lengyel és a magyar új fertőzöttek száma lakosságarányosan, mintha valaki a fekete vonalat egy papíron megerősítette volna piros filccel. Március 31-e óta így néz ki a két görbe a hivatalos adatokat használó Our World in Data alapján.

Ez - mint arra az olvasónk is felhívta a figyelmet - azért is különös, mert a két ország adatai sem átoltottságban, sem a járványügyi intézkedésekben, sem a halálesetekben nem egyeznek ennyire, nem beszélve az egyéb általános adatokról.

És nem is egy V4-es görbéről van szó. Az Our World in Data alapján így néz ki a magyar-cseh összehasonlítás. Hasonló, hasonló, de azért nem egy az egyben.

És itt a magyar-szlovák, ami szomszédos ország, de mégsem hajszálra ugyanaz a napi fertőzöttek száma lakosságarányosan. Nem úgy, mint a lengyel. (Itt lehet összehasonlítgatni a különböző országok új fertőzöttjeit lakosságarányosan.)

Fogalmunk sincs, mi lehet ennek a különös egybeesésnek a magyarázata.