Kivonul a Corvinus Egyetemről az MNB

Nem támogatja tovább a Budapesti Corvinus Egyetemen működő képzéseit a Magyar Nemzeti Bank, ezzel gyakorlatilag megszűnik a 2015-ben indult együttműködés a jegybank és az egyetem között - írja a Jelen. A szakításra állítólag azért került sor, mert az egyetem elnöke, Anthony Radev összeveszett a kuratórium egyik tagjával, az MNB egyetemi intézetében is oktató Palotai Dániellel, aki korábban az MNB ügyvezető igazgatója volt. A Corvinus megerősítette, hogy a nemzeti bank lezárja együttműködését az egyetemmel, ugyanakkor "az MNB és a Corvinus között semmiféle szakmai konfliktus nincs és nem is volt."

Pedig amit Anthony Radev vezetési stílusáról tudni lehet, az alapján nem tűnik igazán meglepőnek, amit a Jelen ír. A modellváltás hátteréről szóló cikkünkben is írtunk róla, hogy az egyetem élére az alapítványi átalakulással került, korábban a McKinsey magyar cégét vezető Radev többekkel is konfliktusba került a modellváltás után, többek között az egyetem korábbi rektorával, Pavlik Líviával - aki el is hagyta a Corvinust - és Lánczi András rektorral is, aki nem indul újra a pozícióért.

Hogy Palotai és Radev min veszett össze pontosan, azt nem tudni, mindenesetre a Jelen egyik forrásának szerint olyasmi állt a háttérben, hogy