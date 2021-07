Szexellenes ágyak vannak a tokiói olimpiai faluban

Ahogy minden tömegrendezvényen, az olimpiákon is jellemzően elő szokott fordulni, hogy különböző sportolók lefekszenek egymással. Csakhogy most koronavírus-járvány van, ezért a japán szervezők igyekeznek minimalizálni a fertőzésveszélyes helyzeteket, így például az érmeket is maguknak adják át a sportolók.

De van egy komolyabb újítás is a 18 ezer fős olimpiai faluban: a sportolóknak felállított, szexellenes ágyak.

Paul Chelimo amerikai futó azt írta, hogy az ágyakat kartonpapírból csinálták, hogy csak egy sportolót bírjanak el, de a kis és könnyű hosszútávfutók akár négyen is csinálhatnák rajta.

Rhys McClenaghan ír tornász letesztelte, és néhány nagyobb ugrás után megállapította, hogy „fake news”, hogy nem lehet szexelni ezeken.