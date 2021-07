A Magyar Szakszervezeti Szövetség azonnali érdekegyeztetést kezdeményez Parragh kötelező oltásos javaslata miatt

Azonnali érdekegyeztetést, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) összehívását kezdeményezi a Magyar Szakszervezeti Szövetség Parragh László javaslata miatt. A szövetség közleménye szerint az oltásokkal kapcsolatos esetleges törvényi szabályozással kapcsolatban sok a kérdés, amiket mindenképpen országos érdekegyeztetés szintjén kell tisztázni.

A Protfolio cikkéből derült ki, hogy az Iparkamara elnöke azt javasolja a kormánynak, hogy egyes munkakörökben tegye kötelezővé az oltást. Ezek főleg olyan munkakörök, ahol a munkavállalók több emberrel érintkeznek: rendészeti szervek alkalmazottai, a közösségi közlekedésben dolgozók, éttermi alkalmazottak stb.

Kordás László, a Szakszervezeti Szövetség elnöke azt írja, nem érti, miért éppen Parragh László kezdeményezi a jogszabályt, amely szabad kezet adna a munkáltatóknak az oltások kötelezővé tételére. Ebből ugyanis az is következik, hogy aki nem hajlandó beoltatni magát a „főnök” utasítására, azt a jogszabályra hivatkozva egyszerűen ki lehessen rúgni a munkahelyéről. Kordás azért sem érti a szabályozás felvetését, mert szerinte ezen a téren eddig nem is volt probléma, hiszen a helyi szakszervezetek segítségével szinte minden munkahelyen meg tudott egyezni a munkáltatói és a munkavállalói oldal az oltások beadatásáról. A legtöbb helyen ezt plusz juttatásokkal oldották meg: aki vállalta az oltást, az például szabadnapot kapott, de egyéb megoldások is működnek. Kordás ezért felveti: vajon nem éppen ezeket a pluszokat akarja-e az MKIK elnöke megspórolni a munkáltatóknak? Márpedig úgy tűnik, ez lehet a cél – latolgat a MASZSZ elnöke.