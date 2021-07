Több száz tacskó tűnt el Békésben

Az elmúlt hónapokban húsz településről négyszáz kutya, többségében tacskó tűnt el a Futrinka Egyesület közlése szerint. A fajtamentők Facebook-oldalukon írnak róla, hogy szerintük szervezett lopásról van szó, amit autóval követnek el.

„Most már Budapestre is feljárnak a XV. XVI. XVII. XVIII. kerületekbe. Kérjük, nagyon vigyázzatok és figyeljetek oda a kedvenceitekre” - írják. „Az a tacskó aki Kunágotáról érkezett volna, szerencsés volt, meglett az eredeti gazdája, aki már két hónapja kereste. Nagyon sokan keresik a kutyájukat itt az FB-n is, nekünk is jelezték, vegyétek komolyan!”.