Lila turullal, „Európa legnagyobb tűzijátékával” és egy hónap alatt olcsóbbá váló ünnepi sörrel jön augusztus 20-a

„Minden idők legnagyobb tűzijátékával” és vélhetően minden idők legdrágább hazai ünnepségsorozatával készül az idei augusztus 20-ára a kormány: a Szent István Napok névre keresztelt, több napos budapesti rendezvénysorozat több napon át, számos helyszínen zajlik majd. Összeszedtünk pár alapinformációt, amit tudni lehet az idei ünnepségről.

Jó hírünk a minőségi popzene rajongóinak: van

Csütörtöktől szombatig tényleg rengeteg koncertbe lehet majd belefutni a városban. A legnagyobb színpad a Műegyetem rakparton lesz, ahol a magyar popzene olyan titánjai lépnek majd fel, mint Ákos, a Tankcsapda, a Kelemen Kabátban vagy a Halott Pénz.

Több napos Retro Tabán-program is lesz, többek között a Ladánybene 27, Szikora Róbert, a TNT, a Beatrice és a Skorpió részvételével, természetesen a Tabánban.

Ünnep az ünnepben: szombat este Leslie Mandoki ad koncertet a Bazilika előtt, ez elvileg a Bartók Béla ihlette lemezének a bemutatója is egyben.

„Európa legnagyobb tűzijátéka”: állítólag van

A kormánymédia napok óta „Európa legnagyobb tűzijátékaként” hirdeti a 35 perces műsort, ami péntek este kilenckor kezdődik majd Budapest felett. Hogy ezt hogy kell érteni (valaha? idén? ezen a péntek estén?), az nem derül ki ezekből a cikkekből, de az biztos, hogy a hazai augusztus 20-ai műsorokhoz képest tényleg nagyobb műsorra készülnek a szervezők, és a korábbiaknál nyolcszor több, negyvenezer rakétát lőnek majd fel.

Olcsóbb sör: van

A kormánysajtót követve feltűnő, hogy az idei állami ünnepségsorozat fontos eleme lett az olcsó sör: a napokban számos cikk számolt be arról, hogy idén Szent István Napi sört lehet majd kapni (ami valójában csapolt Borsodi). Ráadásul ennek az ára az elmúlt hetekben sikeresen küzdött meg az egyre erőteljesebb inflációs nyomással is: míg a Metropol július 16-án még 450 forintos ünnepi sörről számolt be a címlapján, ez az összeg augusztus 17-ére 350 forintra szelídült.

A Metropol július 16-ai és augusztus 17-ei címlapja

Az Origó ugyanezen a napon Ennyibe kerül majd egy korsó a Szent István napi sörből címmel közölt összeállítást, melyből kiderül, hogy „Államalapítónk tiszteletére készült a különleges Szent István Napi sör, amely a Borsodi Világos sör csapolt változata, és a jéghideg, gyöngyöző nedűt mindössze 350 forintért vásárolhatjuk meg a rendezvény alatt”.

„Izgalmas programnak ígérkezik a felvonuló harckocsik és tankok katonai parádéja is, amikkel testközelből is megismerkedhetnek kicsik és nagyok” – teszi még hozzá sörárfolyam-ügyi szakcikkében az Origó.

Aranyvonat, lila turul: van

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Amellett, hogy augusztus 20-án mindig ingyen lehet megnézni a Parlamentben a koronát, idén további aranytárgyakba is bele lehet futni a környéken: a leglátványosabb az úgynevezett Aranyvonat lesz a Kossuth téren, ami Szent István halálának 900. évfordulójára készült 1938-ban, ezen hordták körbe a Szent Jobbot az országban, de a világháborúban megsemmisült. 2015-ben elkezdték újraépíteni, és tavaly lett kész, így most pár napig meg lehet nézni a parlamentnél.

De emellett a figyelmes járókelők további szokatlan tárgyakba is belefuthatnak a belvárosban. Olvasónk küldte el a fotókat, melyeken a Parlament közelében felbukkant, az államalapítás ünnepéhez amúgy nem feltétlen azonnal köthető lila turul, illetve egy gurulós, aranyozott Szent István látható.

Olvasónk beszámolója szerint a környéken egy lila csodaszarvasba is belefutott, de ezt már nem tudta lefotózni. A lila turulról és szarvasról készült fotók csütörtök délelőtt több helyen is felbukkantak, és voltak, akik azt pedzegették, hogy ez csak egy alapozóréteg színe, és holnapig még bearanyozhatják a mitikus lényeket. Mi csak remélni tudjuk, hogy erről szó sincs, és megmaradnak ebben a világoslila árnyalatban.

Többmilliárdos költségek: vannak

A többnapos, grandiózusra tervezett ünnepségsorozatnak grandiózus költségei is vannak: a hvg.hu összesítése szerint a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Zrt. az Antenna Hungariával kötött 6,575 milliárd forintos keretszerződést, de ebben nincs még benne a tűzijáték, aminek rendezője szintén az Antenna Hungaria, és 1,3 milliárd forintos a keretösszeg, amiből 910 millió forintot muszáj elkölteni. A lap számításai szerint így az idei ünnepség végösszege valahol nettó 5,5 és 7,9 milliárd forint között lehet majd.

Mivel a többnapos ünnepségsorozat új fejlesztés, ezt nem lehet összevetni a korábbi évek ünnepségeinek költségeivel, de az biztos, hogy a tűzijáték több mint négyszer drágább, mint amennyibe a korábbi években kerültek.

Delta-variáns: nincs

Ha valami nem kerül szóba az állami ünnepségsorozattal kapcsolatban, az a koronavírus-járvány. Pedig mostanra elég világosan látni, hogy megérkezett Közép-Európába a negyedik hullám, ennek ellenére kérdésként sem merült fel, hogy mekkora ötlet rengeteg embert Budapestre csődíteni, úgy, hogy közben semmiféle járványügyi intézkedést nem kell majd figyelembe venni a rendezvényeken.

Augusztus 19-e délelőtt se látni semmiféle óvatosságra intő információ az operatív törzs honlapján, a hírek rovatban az egyetlen kapcsolódó cikk arról szól, hogy Kovács Zoltán szerint minden készen áll az ünnepségre.

„Az államtitkár megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs - amelynek szintén tagja - kedden ülésezett. Azt mondta: 'sem az esetszámok, sem a tendenciák nem jeleznek olyan elemet', amely miatt bármilyen korlátozásra lenne szükség. Emlékeztetett: a kormány korábban rendeletben mentesítette minden általánosan érvényes korlátozás, illetve védekezési elem alól az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeket, valamint a szeptemberben tartandó Négyesfogathajtó Európa-bajnokságot és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust” – derül még ki a tájékoztató oldalról.