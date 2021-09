„Orbán a börtönválogatott csapatkapitánya lesz, nem a Fidesz frakcióvezetője”

Jakab Péter több közvélemény-kutatás szerint a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Szerinte az emberek ki vannak éhezve a közvetlen kommunikációra, és azért hatásos, amit csinál, mert ő ezt adja meg nekik, amellett, hogy beviszi az egyszerű emberek hangját a parlamentbe.

Kiáll az MSZP-s Tóth Csaba mellett a Zuglóban induló Hadházy Ákossal szemben,

nincs túl jó véleménnyel a Kétfarkú Kutya Pártról,

és minden fideszes vezetőt elszámoltatna.

„Anyaaaaaaa, kép! Gyere!” – kiabálta egy óvodásnak tűnő kislány péntek este a rákoskeresztúri városközpontnál, ahol épp Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje és Szilágyi György, a párt képviselőjelöltje tartott utcafórumot. A fő fellépő persze Jakab volt, a kislány is vele akart közös képet. Nem volt egyedül, több tucatnyian tolongtak szelfiért, vagy hogy pár kérdést feltegyenek Jakabnak, vagy hogy esetleg csak kezet fogjanak vele. Volt, aki a gyerekét, volt, aki a kutyáját fényképezte le Jakab mellett, és volt olyan is, aki a Marvel-filmekből ismert Thor isten/képregényhős pörölyét íratta alá a Jobbik miniszterelnök-jelöltjével.

Fotó: Halász Júlia

Jakab több tavaszi és nyári közvélemény-kutatás szerint a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt, és a fórumon lehetett is látni miért: nem a klasszikus értelemben vett szónoki tehetsége a lenyűgöző, hanem az, hogy mennyire egyszerűen győz meg mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerül arról, hogy ő egy teljesen átlagos magyar ember, aki pont azt mondja, amit a teljesen átlagos magyar emberek gondolnak, és azt teszi, amit ezek az emberek tenni akarnak. Hogy csak merő véletlen, hogy pont Jakab Péter áll ott, ahol, és nem a sarki CBA pultosa, a piac egyik eladója, a szomszédos kocsma felszolgálója, a két utcával kintebb lakó vízvezeték-szerelő vagy a 161A busz sofőrje.

Fotó: Halász Júlia

Félreértés ne essék, Jakab a legtöbbször éppen ugyanúgy panelekben beszél, mint más politikusok, csak nála valahogy még a panelek is úgy hangzanak, mintha éppen ott helyben gondolná ki őket, és a pillanat hevében, a szívéből beszélne. Ez persze nem feltétlenül azt jelenti, hogy színészkedik, lehetséges az is, hogy kizárólag tételmondatokban gondolkodik.

Akárhogy is van, jelenleg az ellenzéki előválasztás egyik legesélyesebb, ha nem a legesélyesebb miniszterelnök-jelöltje ő.

A fórum után interjút készítettünk vele a Jobbik XVII. kerületi irodájában.

444: Hány szelfi készül ezeken az utcafórumokon?

Jakab Péter: Én nem tudom, hogy a többiek hogy csinálják, szerintem szelfiben már megnyertük az előválasztást, rengeteg készül. Ez nekem nemcsak visszajelzés, de örülök annak is, amikor a szelfizők kiteszik a Facebook-oldalukra, hogy találkoztak velem, mert ezzel bátorságot öntenek a saját környezetükbe. Mert vannak olyanok is, akik azt mondják, csinálnak egy szelfit, de nem akarnak szerepelni sehol, mert félnek. Akik viszont kiteszik, azok megüzenik a környezetüknek, hogy most kell az erő, most kell a bátorság, nem félünk, megyünk előre, legyőzzük őket.

Ezeken a rendezvényeken ön ugyanaz az ember, aki a parlamentben?

Ezt szeretik, hogy ugyanaz az ember vagyok. Nem egy megjátszott karaktert várnak, nem egy színészt akarnak, hanem egy olyan embert, akit megismertek a parlamentben, akiről azt látják, hogy egy közülük,

aki ugyanúgy beszél, mint ahogy ők az utcán egymás között: őszintén, keményen, nyíltan.

Fotó: Halász Júlia

Nyilván egy ilyen fórum alkalmával nemcsak az őszinteséget és a nyíltságot várják, hanem a programot is, hogy mit képviselünk. Ezért van az, hogy amikor véget ér maga a frontális előadás, ha lehet így mondani, jön az afterparty, amikor beszélünk a programról. Bármilyen témában kérdezhetnek tőlem ilyenkor, és a legőszintébben válaszolok a kérdésekre.

Ki vannak éhezve az emberek a közvetlen kommunikációra,

nem plakátokról és a közmédiából akarnak tájékozódni, hanem húsvér politikust akarnak látni, akihez őszintén lehet szólni, akitől őszinte szót lehet várni, akit meg lehet fogni, meg lehet érinteni, és lehet vele beszélgetni, akár még kritizálni is lehet. A kritikát is örömmel fogadom, ha az építő jellegű.

Milyen kritikákat kap? Mit szoktak kérdezni?

Komolyan gondoljuk-e az elszámoltatást, hogyan fogjuk véghezvinni, mi lesz akkor, ha nincs meg a kétharmad, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a Fidesz ne csalja el a választást. És a biztató szavak is jönnek, tartsunk ki, ne hátráljunk, ők itt vannak mögöttünk, bízunk benned, Péter.

Fotó: Halász Júlia

Ezekben a harminc másodperces vagy egy-két perces beszélgetésekben mennyire tudja megnyugtatni ezeket az embereket, akik ilyeneket kérdeznek? Mennyire tud kimerítő válaszokat adni?

Nem biztos, hogy másfél-két perces, van amikor ennél sokkal kimerítőbbek a beszélgetések. De sokkal fontosabb, hogy amikor kapnak egy választ, de az számukra nem kielégítő, akkor itt nincs menekvés, kapok egy újabb kérdést, és amíg nem fogynak el a kérdések, addig én maradok. Nem rohanunk sehova. Fontos, hogy ne csak én mondjam el, hogyan látom az ország jelenét és jövőjét, hanem a választó is el tudja mondani, neki mi a problémája, ő hogyan él. Hogy utána még fel tudjam neki tenni azt a kérdést, hogy miben tudok neked segíteni, és erre a kérdésre megadja a megfelelő választ.

Ön nagyon sok kritikát kap a parlamenti munkája miatt. Kövér László oldaláról például azt, hogy vulgarizálja a parlament működését...

Ez a büdös bunkózó Kövér László? Mert ő engem így nevezett.

Mennyire érzi úgy, hogy tényleg vulgarizálja a parlament működését?

A reakciót mindig megelőzi egy akció. Ha én felteszek szépen egy kérdést, és erre nem kapok tisztességes választ, akkor felteszem kicsit keményebben ugyanazt a kérdést. És ha másra nem jó a kemény kérdés, csak arra, hogy bebizonyítsuk, a király meztelen, hogy nem egy tiszteletre méltó ember áll előttem, hanem egy tolvaj gazember, aki kifosztotta ezt az országot, és ettől megmozdulnak azok a választók, akik eddig csak legyintettek a politikára, akkor már elértem a célomat. Ha nincs érdemi parlamenti munka, ha nincs szakpolitizálás, mert nem lehet kérdést feltenni, mert nem kapunk rá választ, akkor bevisszük az erőt és az őszinte szót a tisztelt házba, hogy ettől felébredjenek azok a szavazók, akik elveszítették a hitüket. Ha visszaadom a hitüket, akkor megnyertük a választást.

Vannak azért olyan képviselők is, akik az ön által is említett fideszes hatásra, vagy ahogy ön fogalmazott: akcióra máshogy reagálnak. Hadházy Ákos például azt mondja, a parlamenti munkának nincs értelme, az csak egy színház, bejárni is fölösleges, a parlamenten kívül lehet sikert elérni. Ön szerint ez hibás hozzáállás?

Meg kell kérdezni a választókat, hogy mit mondanak a fórumon. Ők azt mondják, hogy Péter, nézzük a parlamenti felszólalásaidat, és végre valaki azt mondja, amit mi is gondolunk. Végre úgy érezzük, hogy mi vagyunk benn a parlamentben, amikor te beszélsz, úgyhogy már alig várjuk a hétfőket, hogy jöjjön egy újabb parlamenti csörte. Szerintem pár évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta volna, hogy fiatalok fognak ötperces parlamenti felszólalásokat nézni, meg megosztani akár a Facebookon, akár a Tiktokon, kevesen hitték volna el. De el lehet ezt érni. Ha én milliókhoz tudok eljutni egy parlamenti felszólalással, akkor azt mondom, bánja a fene, hogy nem hívnak be a köztévébe, hogy ott hazugságokra reagáljak. Elmondom a parlamentben az igazságot.

Fotó: Halász Júlia

Ezek szerint akkor ez a fajta parlamenti politizálás, a krumpli, a száraztészta, az attitűd, amit képvisel, a politikában hatásos?

Ezt mutatják a számok.

Amikor elmegyek egy vidéki fórum után egy kocsmába meginni egy kávét, ott azt mondják a választók, hogy Péter, nagyon jó volt az a krumplis akció, láttuk. Van, aki a Facebookon látta, és van, aki a köztévében látta, ahol persze a narráció az, hogy én megalázom a miniszterelnököt meg fenyegetem a fizikai épségét, de mégiscsak eljutott az igazság így abba a faluba a köztévén keresztül, mert az a bácsi nagyon jól tudja, hogy az a krumpli négyévente meg szokott érkezni, és szavazatot várnak cserébe. Pedig ő nem krumplit akar négyévente, hanem megélhetést, meg olyan fizetést meg olyan nyugdíjat, hogy aztán ő az év 365 napján el tudja dönteni felnőtt emberként, hogy neki krumpli kell vagy bicikli vagy autó.

Mi lesz akkor, ha az ilyen politizálás sikerén felbuzdulva legközelebb Orbán Viktor már nem azt fogja válaszolni egy interpellációra, hogy „tisztelt képviselőtársam, boldog karácsonyt”, hanem mondjuk beleböfög a mikrofonba?

Elnézve az étvágyát, lehet, hogy ez be fog következni, de ez őt minősíti. Nem Orbán Viktorral akarok foglalkozni, a magyar választókkal akarok foglalkozni, hogy az ő véleményüket kitegyem Orbán Viktor asztalára. Aztán hogy ő erre hogyan reagál, abból majd a választó le fogja vonni a konzekvenciát, hogy alkalmas-e miniszterelnöknek egy olyan ember, aki egy értelmes kérdésre azzal tud válaszolni, hogy boldog karácsonyt. Ezért kell nekünk bebizonyítani minden egyes alkalommal - havonta egyszer van még erre lehetőségünk a parlamentben, mert máskor nem kell, hogy bejöjjön a miniszterelnök -, hogy a király meztelen. Nem tiszteljük, csak azt, aki tiszteletre méltó, és a tolvaj soha nem lesz az.

De a mikrofonba beleböfögés ön szerint is egy olyan szint alatt van, amit már egyszerűen nem lehet megengedni a parlamentben.

Nekem már az is szint alatt van, hogy tolvajok ülnek a parlamentben. Nekem a szint ott kezdődik, az lenne az alap, hogy a nemzet templomában tisztességes emberek ülnek. Amikor 133 bitanggal állunk szemben, akkor ők már réges-rég megsértették a ház méltóságát, és alulmúlják azt a szintet, amit hozni kéne minimálisan, azaz a tisztességet meg a becsületet.

De akkor ön mit csinál pontosan? A tisztességes emberek hangját viszi be a parlamentbe, vagy lemegy arra szintre, amit a Fidesz hozott be a parlamentbe?

A tisztességes emberek hangját viszem be, ami nyers, őszinte, a hazug embernek néha bántó.

És ha 2022-ben az ellenzék megnyeri a választást, önből pedig esetleg miniszterelnök lesz, akkor ugyanezt a politizálást fogja folytatni?

Akkor még a fideszes javaslatokat is megszavazom, ha azok szakmailag arra méltóak. Mi is így kezdtük. Szakmai javaslatokat tettünk le az asztalra, amiket állandóan lesöpörtek. Amikor pedig kiüresedik a parlamentben a szakmaiság, akkor a nyers igazság veszi át a terepet. Ez is hatásos. De jó lenne, ha a szakmai politizálás visszatérne a parlamentbe.

De felszólalni ugyanígy fog?

Őszintén, igazságosan. Úgy, ahogy az emberek elvárják. Egy vagyok közülük, nem tudok más lenni. Nekem is azt mondják néha, hogy kicsit finomabban beszéljek, vidéken azt, hogy kicsit keményebben. Van, aki azt mondja vegyek fel nyakkendőt, van, aki azt, hogy tegyek még egy zsebkendőt is ide, a zsebembe. Én meg azt mondom, olyan vagyok, amilyen. Ha így kellek, örülök, ha nem, akkor se tudok más lenni.

A parlamentben ellenzéki oldalról működik ez az attitűd, ezt már meg is beszéltük. De kormányoldalról is működne? Ott azért csak változtatni kellene egy kicsit, nem?

Hogyne. Ott már nem csak beszélni kell, hanem meg is kell tenni azt, amiről most beszélünk. Amikor kérdezik, hogyan lesz az elszámoltatás, akkor is – azon túl, hogy nagy vonalakban elmondom – azt szoktam mondani, hogy ez az a kategória, amiről nem beszélni kell, hanem majd meg kell cselekedni.

A kormányváltás után 1-2 hónappal el lehet majd magyarázni ezeken a fórumokon ezeknek az embereknek, hogy miért nincs még börtönben X vagy Y?

Sok esetben már az is nagy lépés lehet, ha látják a választók, hogy elindultunk a megfelelő irányba. Most azt látják a választók, hogy rossz irányba halad az ország. A korrupció a rendszer maga, elvárják a korrupciót a politikusoktól. A bérszínvonalnál az a cél, hogy minél olcsóbban dolgozzon a magyar munkaerő, mert attól lesz versenyképes a gazdaság. Ez egy rossz irány. Mi jó célokat tűzünk ki, jó irányba haladunk, nem az olcsósággal akarunk versenyképesek lenni, hanem a minőséggel, minden egyes nappal közelebb tudunk kerülni a nyugati bérekhez. Az elszámoltatáshoz: első nap lehet kezdeményezni az uniós ügyészséghez való csatlakozást, és ezt meg is kell tenni. Pénz nem kell hozzá, csak akarat. Ha az emberek látják, hogy valami elkezdődött, akkor meg fogja kapni az igazságérzetük azt, amire 30 éve vár. Hogy végre Magyarország ne egy következmények nélküli ország legyen.

Nem tartanak attól, hogy ha kormányra kerülnek, és nincs meg a kétharmados többség, a fideszes holdudvar, a cégháló, amit felépítettek az utóbbi 12 évben ugyanúgy működni fog? Mészáros Lőrincnek lesznek szállodái, ezeknek lesznek bevételei…

De hát hogy lenne szállodája, ha ellopta? A lopott pénzt vissza kell venni.

A Fidesz abból indul ki, hogy azért, mert Polt Péter szemet huny a lopás fölött, akkor az legális...

De továbbra is ő lesz a legfőbb ügyész.

Nem, ő bűnrészes lesz, akit le kell csukni, amiért asszisztált a nemzet kifosztásához.

Ha én nem lophatok el egy kefírt a boltból, persze, hogy nem lophatok el, akkor a Balatont se lehessen ellopni, meg a Mátrai Erőművet se lehessen. Ne lehessen azt eljátszani ebben az országban, hogy Mészáros Lőrinc megveszi a Mátrai Erőművet hatmilliárdért, kivesz belőle 11 milliárd osztalékot, aztán a magyar állam, amikor már Áder János bejelenti, hogy be kell zárni, visszaveszi 17 milliárdért. Szerintem ez költségvetési csalás, hűtlen kezelés, aki meg azt mondja, hogy nem, az bűnrészes.

Fotó: Halász Júlia

Vizsgálják akár a Jobbik, akár az összellenzék szintjén, hogy ezeket az eljárásokat ténylegesen hogyan lehet megindítani? A legfőbb ügyészt vagy a köztársasági elnököt, vagy a Számvevőszék elnökét leváltani nem olyan egyszerű kétharmados parlamenti többség nélkül.

De ha bűnt követett el, akkor nem kell parlamenti többség. Csak egy ügyész kell, aki vádat emel, meg egy bíró, aki elítéli. A bv-sek meg majd várják őket szeretettel. Romániában van erre működő példa. Nem kell nekünk feltalálni a spanyolviaszt. Romániában van egy antikorrupciós ügyészség, egy olyan legfőbb ügyésszel, aki azóta már az uniós ügyészséget vezeti, mert jó volt a referenciája. Azt mondták, hogy ha egy rendkívül korrupt országban tucatjával el lehet vinni a polgármestereket meg a kormánytagokat börtönbe, akkor ez az ember lehet, hogy jól fog őrködni a közvagyon felett uniós szinten is. A szlovákok is el tudták kezdeni, mert volt rá politikai akarat. Nehogy már Magyarország ne tudja megcsinálni, hát legyünk már ennyire büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, mi sem vagyunk kisebb nemzet, mint a román vagy a szlovák. Mi is meg tudjuk csinálni az elszámoltatást, csak el kell kezdeni.

Akkor vannak emberek a Jobbikban, akik ezen ténylegesen dolgoznak?

És nem a Jobbikban, hanem az összellenzékben. Nagyon fontos, hogy itt nem csak a Jobbik akar elszámoltatást. Az első pártelnöki értekezleten tavaly augusztusban azt mondtam, itt vagyok az elsőn, a másodikon majd akkor leszek itt, ha írásba adjuk, hogy lesz elszámoltatás, és nemcsak az elmúlt 10 év, hanem az elmúlt 30 év hibáit ki akarjuk javítani. Ha ezt írásba adjuk – mert amit leírunk, azt lehet majd számon kérni –, akkor elhiszem, hogy az összes résztvevő, aki itt ül az asztalnál, az valóban megváltozott, és változást akar az országban is. És ez megtörtént. Nem kellett sokat kilincselnem azért, hogy ezt írásba foglaljuk, úgyhogy ez a munka el fog indulni, de nem a Jobbik szintjén, hanem az összellenzék szintjén.

A DK vagy az MSZP mennyire volt lelkes, amikor az elmúlt 30 év hibáiról beszélt?

Nem kellett őket győzködni. A bűnnek nincs színe, csak elkövetője. Ezt kormányfőként is – ha ezt hozza a sors és a magyar nemzet döntése – így fogom megítélni. Én nem fogom nézni, hogy DK-s, MSZP-s, fideszes, jobbikos követte el a bűnt, csak arról fogok gondoskodni, hogy a bűn ne maradjon büntetlenül.

Ha feláll egy korrupcióellenes ügyészség, és az azt mondja, hogy nem tetszik neki valami, amit mondjuk a budapesti városvezetés vagy a kormány csinált 2004-ben vagy 2007-ben, akkor van arra mód, hogy akár olyan politikusokat is elővegyenek, akik most az ellenzéki összefogás fontos szereplői?

Amikor az ellenzéki együttműködés elkezdődött, akkor az ellenzéki pártok vállalták, hogy magán az előválasztáson csak feddhetetlen politikusokat indítanak el, akik nem követtek el korrupciós bűncselekményeket. Innentől kezdve minden pártnak a saját felelőssége, hogy ennek a kritériumnak meg is feleljen. Ha nem felelnek meg, és ez utólag kiderül, akkor – ahogy mondtam – a bűnnek nincs színe, csak elkövetője.

Zuglóban a Jobbik is azt a Tóth Csabát támogatja, akiről a főpolgármester is elég durva dolgokat mondott. Miért őt támogatja a Jobbik, amikor sokaknak talán úgy tűnhet, a Tóthtal szemben induló Hadházy Ákos közelebb áll a feddethetetlenséghez?

Nyilván, ha Tóth Csabának vannak zűrös ügyei, akkor Hadházy Ákos, a korrupció elleni küzdelem bajnoka, ezeket fel fogja tárni. Én várom, hogy ezeket tárja fel, de eddig még nem tudta feltárni. Azért az, hogy valamit bemondunk meg sejtetünk, nekem még kevés. Nem utolsósorban mi olyan embereket támogatunk, akik majd le tudják győzni a Fideszt, Tóth Csaba pedig egyéni győzelmeket aratott. A helyi választók azt mondták, hogy nekik kell ez az ember. A helyi választók akaratát pedig én nem szívesen írnám felül, de azért van előválasztás, hogy még most is felülírhassák ezt a döntést. Mondhatják azt, hogy nekik Hadházy Ákos kell Szekszárdról. Én nem nagyon szeretem az ilyen beejtőernyőztetett megoldásokat. Én azt szeretem, ha egy képviselőjelölt ismeri a választókörzetet, nemcsak a korrupcióellenes harcot, hanem az emberek helyi igényeit is. Mert azért a képviselőség mégis arról szól, hogy helyben kell megoldani dolgokat, ismerni kell az utcákat, a járdák állapotát, a közvilágítást, tudni kell jó házmesterként, hogy a helyi lakóközösségek mit várnak el.

Hadházy Ákos meg… Senkiről nem mondunk rosszat, mert előválasztásban vagyunk, úgyhogy senkiről nem mondok rosszat,

de egyébként a csatamezőn mindenkiről kiderül, hogy emberileg mennyire erős, és mennyire gyenge. Az előválasztásnak ez nagyon pozitív hozadéka, hogy az emberi kvalitások kijönnek. Pozitív és negatív értelemben is. Így aki emberileg gyengének bizonyul, az már most kihullik a rostán, és nem a parlamentben fog kiderülni, hogy egy gyenge jellem került be az Országgyűlésbe. Mert azért lássuk be, előfordulhat az is, hogy a kormánytöbbség mondjuk egy vagy két mandátumon fog múlni. Aki bekerül a parlamentbe, annak rendkívül erősnek, rendkívül tisztességesnek és rendkívül feddhetetlennek kell lennie. Még véletlenül se tudják kivásárolni, bezsarolni, mert ezen múlhat a kormánytöbbség. Ezért örülök, hogy van előválasztás, mert azon a magyar emberek a gyengéket kiszűrhetik.

Tóth Csabáról többen is állítják, hogy alapembere a zuglói MSZP-Fidesz szövetségnek. Egy ilyen jelöltről reméli a Jobbik, hogy feddhetetlen?

Sok mindenkiről mondanak sok mindent, a választók meg majd döntenek. A választók úgy döntöttek, hogy nekik kell Tóth Csaba. Hadházy Ákos, ha van valami korrupciós ügy, akkor utána fog menni és fel fogja deríteni. Ha meg nincs, akkor meg sejtetni felesleges.

Akkor a főpolgármester miért mondta azt, hogy őt Zuglóban elássák, ha visszatér?

Én azt mondom, a főpolgármester maradjon főpolgármester, és tegyen rendet a városban.

Fotó: Halász Júlia

Ez a főpolgármester most az előválasztáson az ön egyik vetélytársa a miniszterelnök-jelöltségért folyó versenyben. Emiatt szeretné, hogy maradjon főpolgármester?

Az előválasztást meg lehet nyerni a fővárosból. Logisztikailag viszonylag könnyű, mert kitesznek pár sátrat, ahol nagy az átmenő forgalom, két villamosmegállónál nem kell többet utazni ahhoz, hogy valaki leszavazzon. Vidéken ez egy kicsit nehezebb, mert ott naponta kétszer jár a vonat meg a busz. Oda nehezebb elvinni az előválasztás logisztikáját, de akárhogy is, a választás vidéken fog eldőlni. A főváros az ellenzékre szavazott. Sok nagyváros is az ellenzékre szavazott. A nagyvárosok meg Budapest már legyőzte a Fideszt.

A vidék viszont nem, és ez a vidék azt mondja, hogy nekik Jakab Péter kell, a vidék hangja.

Én a budapestieket is arra kérem, hogy támogassák meg ebben a vidéket, igenis fogadják el, hogy vidékről lehet ezt a rendszert lebontani, és egyébként meg a vidéknek és a fővárosnak akár szimbolikusan is egymásra kell találnia, hiszen csak úgy lesz kormányváltás, hogyha a vidéki szavazók, Jakab Péter, és a fővárosi szavazók, Karácsony Gergely, egymással kezet fogva mennek a kormányváltás érdekében előre. A főpolgármester mozgósítsa Budapestet, én pedig miniszterelnök-jelöltként megszólítom a vidéket.

De ha a főpolgármester lesz a miniszterelnök-jelölt, ön mennyiben tud kezeskedni arról, hogy a szavazói támogatni fogják őt a tavaszi választáson?

Ez a mi felelősségünk. A győztes mögé mindenkinek be kell tudnia állni. Nincs apró betűs rész, nincs olyan, hogy csak akkor szavazok a győztesre, ha az a nekem tetsző győztes lesz. Itt most nincs finnyáskodás, nincs fintorgás.

Aki finnyáskodik, és egy kicsit húzza a száját, hogy arra inkább mégsem szavazna, annak nincsen igazán nagy baja ezzel a rendszerrel.

Nekem viszont óriási bajaim vannak ezzel a rendszerrel, úgyhogy a győztes mögé gond nélkül be fogok tudni állni, és mindenkit arra fogok biztatni, hogy szavazzon az előválasztás győztesére. Mégiscsak az emberek döntötték el, ki legyen az, álljunk akkor be mögé.

Visszatérő toposz, hogy a Jobbik és az ön szavazóbázisa a vidék, a másik két erősnek mondott ellenzéki miniszterelnök-jelölt pedig a fővárosban és a legnagyobb városokban erős. Közben viszont a Fidesz szavazóbázisa is a vidék. Mennyire lehet tőlük elvenni ezt a vidéket úgy, hogy szociológiai kutatások szerint a magyar társadalom alsó egyharmadából rengetegen leszavaztak a Fideszre, méghozzá azért, mert sokuknak az volt a percepciója, hogy nekik egyre jobban megy a soruk. Nekik mit üzen a Jobbik?

Nem, ők nem azért szavaztak a Fideszre, mert egyre jobban megy nekik, hanem mert egyre jobban félnek. Egyre szegényebb a vidék. Minél szegényebb a vidék, annál erősebb a feudális rendszer. Pontosan ezért tartja a vidéket szegénységben a Fidesz, mert a szegény embert a legkönnyebb nyomás alá helyezni. Ahol a faluban nincs más, csak a közmunka, ahol az összes megrendelő az önkormányzat vagy az állam, ahol ők gazdálkodnak a pályázati pénzzel, ott akár a helyi vállalkozókat, akár a helyi mélyszegénységben élő embereket is foglyul lehet ejteni. Nekünk fel kell őket szabadítani azzal, hogy bátorságot adunk nekik, elmondjuk nekik, hogy tőlünk nem krumplit fogtok kapni, hanem megélhetést.

Kovách Imre szociológus nem olyan rég egy interjúban arról beszélt, hogy a kormány lényegében elengedte a társadalom alsó egyharmadát, viszont jelentős részben az ő rovásukra, komoly jövedelemtranszfer indult meg egy vidéki elitréteg, felső középosztály felé, akik a rendszer fontos támaszai lettek. Nekik mit üzen a Jobbik?

Húha. Nem tudom, hogy a szociológus úr mit kutatott, de én, aki vidéken élek, nem látom a vidéki középosztályt. Lecsúsztak az emberek. Van egy elit, amelyik habzsolja a közvagyont. Nincs középosztály. Lecsúszott a vidék magyarsága.

Fotó: Halász Júlia

Ezeket a lecsúszott vidékieket a többi ellenzéki miniszterelnök-jelölt is megpróbálja megszólítani?

Ezt a választást pénzzel nem lehet megnyerni, csak lábbal. Le kell gyalogolni. Be kell járni a vidék Magyarországát, mi ezt csináljuk.

Karácsony Gergely is a Nyírségben jelentette be, hogy elindul.

Nem csak megnyitni kell egy kampányt, azt végig kell vinni. Tőlem is kérdezték, hogy megvan-e már a húszezer aláírás, mondom, nem tudom, mert nincs időm követni, de hogy húszezer emberrel már találkoztam, az biztos. A személyes találkozás élményét kell megadni az embereknek, és aztán ők majd viszik az igét, viszik az igaz szót a saját lakóközösségükbe. Nem tudom, hogy a többiek hogyan kampányolnak, mert nem azzal foglalkozom, de azt tudom, hogy mindenkire szükség van a nap végén. Lehet, hogy Karácsony Gergő vagy Dobrev Klára nem tudja a vidéki szavazókat megszólítani, de nem baj, akkor majd ők hozzák a nagyvárosokat. Lehet, hogy ők egy kicsit finomabban beszélnek, mint én, de nem baj, mert biztos, hogy valaki meg azért szavaz rájuk, mert a finomabb hangot szeretik. A lényeg, hogy a végén mindenkire szükség van a győzelemhez. Ha én a vidéket meg tudom szólítani, ha a véres kardot körbe tudom hordozni az országban, és harcba tudom szólítani a magyar embereket – mert vágyják a harcot, és győzni akarnak –, akkor tényleg meglesz a győzelem. Ha ezt miniszterelnök-jelöltként még jobban tudom segíteni, akkor annak örülök. Ha a magyar emberek más mellett döntenek, akkor őt fogom támogatni.

És mit gondol, önre le fognak szavazni ezek a finomabb szót kedvelő nagyvárosiak, akik nem kedvelik azt a fajta harsány, vagy ha mondhatom így, vulgárisabb politizálást, amit ön folytat?

Ha nagyon elegük van az Orbán-rendszerből, akkor szerintem csont nélkül. Ha meg nincs annyira elegük az Orbán-rendszerből, akkor meg a saját kedvencüknek a felelőssége, legyen az Dobrev Klára vagy Karácsony Gergő, hogy ezt a tábort mozgósítsa a győztes mögé, mint ahogy én is ezt fogom tenni.

De ugyanannyi esélye van annak, hogy Karácsony Gergely szavazóbázisa leszavaz önre, mint hogy az öné Karácsonyra?

Én azt gondolom, hogy kellően integratív embernek ismertek meg a választók. Sőt, van egy új közvéleménykutatás, ami szerint a Jobbik szavazótáborának nagyobb része liberális, mint az MSZP vagy az LMP szavazótáborának. Ugyanakkor a jobbikos szavazók mit akarnak? Rendet és stabilitást. Ezek alapvetően azért jobboldali hívószavak. Jobboldali hívószavakra reagáló szavazótáborunk van, amelynek már egy jelentős része liberális. Ez az igazi néppárti politika. Meg tudunk szólítani mindenkit. Budapesten is erősödünk. Szerintem Karácsony Gergely szavazótábora is vevő a Jakab Péter által kínált igazságérzetre és őszinte szóra. Az én szavazótáborom biztosan nem a szelíd forradalmat tekinti hívószónak, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy Karácsony Gergely mögött az én személyemben érezzék az erőt, ha esetleg majd ez a döntés születik, de azért én bízom benne, hogy a magyar emberek látják, hogy a rezsimet erővel kell lebontani.

Egy vloginterjúban nemrég azt mondta a Magyar Kétfarkú Kutya Pártról, hogy „nem vicces, nehogy az egész országnak sírás legyen a vége, itt a lét a tét”.

Nem is rossz!

Ezt akkor tartja?

Ez így van. Lehet vicceskedni, de amikor egy rezsim lebontása a tét, akkor maximum úgy akarunk nevetni, hogy sikerült. Senki se vihet el viccből százalékokat, mert a következmény annál súlyosabb lesz.

Akkor mit tud üzenni az összefogás azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy nekem Gyurcsány Ferenc nem fér bele, vagy nekem a masírozós, magyar gárdás múltú Jobbik nem fér bele? Az az üzenet, hogy márpedig csak ez van?

Nem. Az összefogás üzenete az, hogy képesek vagyunk változni, és ez tök jó dolog. Mindenki változást hirdet, de mi meg is mutattuk saját magunkon, hogy képesek vagyunk rá. Akkor tudok hitelesen változást ígérni, ha én is képes vagyok rá. A mi közösségünk is sokat változott az elmúlt években pozitív irányba, ahogyan az a baloldali közösség is, amelyik nagyon sokáig megosztotta a társadalmat. Ők is változtak, hiszen képesek vagyunk egy asztalhoz leülni, és közös nemzeti minimumokat megalkotni. Úgy születnek a döntések, hogy hat pártnak rá kell mondania az igent. A Jobbiknak is, meg a DK-nak is. És persze lehet fintorogni, de ebben a helyzetben nincs harmadik út.

Mégis azt mondja, baj lehet abból, ha az MKKP szavazatokat visz el.

De bízok a Kétfarkú Kutyapárt szavazóiban. Hogy megértik azt, hogy itt a lét a tét.

Hogy ha valaki most ott középen nevetni akar, az ország egésze sírhat.

Fotó: Halász Júlia

Az a jelölt, aki megnyeri az előválasztást, és közös miniszterelnök-jelölt lesz, annak lesz-e vétójoga vagy bármilyen módon nagyobb szava a közös lista összeállításánál?

Nem foglalkozunk listaállítással, nagyon nem vagyunk még ott. Egyelőre az előválasztással foglalkozunk, aztán hogy a listával mi lesz, az ráér utána. Most nem pozíciókat meg helyeket kell osztani, hanem munkát. Menni kell járni kell a vidéket.

Tehát, ha megnyeri az előválasztást, közös miniszterelnök-jelöltként nem követelné magának ezt a jogot?

A hatpárti együttműködésre nagyon-nagyon vigyázni kell. Lehet itt végletekben beszélni, hogy én márpedig valamit eldöntök vagy megvétózok, de ha a hat pártból csak egy kilóg a sorból, nincs meg a kormánytöbbség. Nyilván, aki felvállalja, hogy egy pártként szembemegy az öttel, az a választók akaratával megy szembe, és saját magát fogja kivégezni. Nyilván a választók részéről is van egy nyomásgyakorlás, hogy a hat pártnak együtt kell maradnia, mert senki se veszélyeztetheti a kormányváltást, de ez a képviselők szintjére is igaz.

Ha csak egy képviselő veszélyezteti a többséget, mert mondjuk az egy mandátumon múlik, annak nem lennék a helyében utána, mert a magyar nép meg fogja büntetni.

Sokat kérdezték az elmúlt hónapok interjúiban arról, hogy a Jobbik miért szavazta meg ezt a homofóbbá machinált fideszes pedofiltörvényt. Ha kormányra kerülnek, és a többi öt pártnak az a kérése, hogy ezt a törvényt vonják vissza, akkor készek változtatni az álláspontjukon?

Alapvetően ebben a kérdésben is egységesek voltunk, csak megmutattuk a sokszínűségünket. Az ellenzék úgy egységes, hogy közben sokszínű. Abban mindenki egyetértett, hogy a pedofilokkal szemben fel kell lépni. Mi ennél sokkal szigorúbb pedofilellenes javaslatokat is letettünk az asztalra egyébként az elmúlt években, csak ezeket a Fidesz mindig lesöpörte. Azt is elmondtuk, hogy a homoszexuálisokat hátrányosan megkülönböztető passzusokat viszont korrigálni kell, azokat majd el kell törölni, ha odakerülünk. De most, amikor el kell dönteni, hogy mi a fontosabb: hogy a gyermekeket megmentsük, vagy hogy megtiltjuk a homoszexualitás népszerűsítését az iskolákban, amire egyébként sem került sor, akkor nekem nem volt kérdés, hogy melyik a fontosabb. Ha hamarabb megszavazta volna a pedofilellenes törvényt a Fidesz, amikor mi megtettük a javaslatainkat, akkor lehet, hogy gyermekeket tudtunk volna megmenteni. A Fidesz akkor azt gondolta, hogy ez nem fontos. Amikor jött a Kaleta-botrány, akkor hirtelen politikai érdekből fontos lett a pedofilokkal szembeni fellépés. Mindegy, a lényeg, hogy a javaslat megszületett, és bízom benne, hogy gyerekeket tudunk majd megmenteni. A másik része pedig… Én pedagógus vagyok, a feleségem is az, ismerem az iskolák közegét, nem nagyon találkoztam... mit nem nagyon, egyáltalán nem találkoztam olyan iskolával, ahol a homoszexualitást népszerűsítették volna. Ennyi erővel betilthatták volna azt is, hogy kis fecskében nem lehet a Váci utcán sétálni télen. Eddig sem sétált senki.

Ez a kiállás és a törvény megszavazása viszont talán joggal riaszthat el szavazókat, akik támogatására egyébként az ellenzék igényt tart. Nem fél, hogy az ellenzék elveszíti az ő támogatásukat, ha mondjuk ön lesz a közös miniszterelnök-jelölt?

Lehet, hogy Budapesten nekem ettől csökkent a népszerűségem. Kérdés, hogy ezzel csökkent-e az ellenzék támogatottsága. Mert aki azt mondta, hogy neki fontosabb a homoszexualitás népszerűsítése, mint a pedofilokkal szembeni fellépés, és ezért nem rám fog szavazni a jövőben, az valószínűleg átment Dobrev Klárához vagy Karácsony Gergelyhez. Az ellenzék nem gyengült. De ha én nem szavazom meg ezt a törvényt, ami nagyon sok jobbikos szavazó igazságérzetével harmonizált a pedofilellenes fellépés miatt, és ezek a szavazók elpártolnak tőlem, mondjuk vidéken, akkor ki fogja őket megszólítani? Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára? Nem. Na, akkor gyengült volna az ellenzék egésze. Így viszont az én szavazótáborom megmaradt, aki meg esetleg Budapesten elpártolt tőlem, az is az ellenzéken belül maradt. Nekem itt nem az volt a fontos, hogy az előválasztáson javuljanak az esélyeim, sokkal fontosabb volt, hogy a kormányváltás esélyei ne csökkenjenek.

De ez a törvény nem a homoszexualitás népszerűsítéséről szól. Vannak Magyarországon LMBTQ-emberek, akiknek ez az életét érinti, a megbélyegzésükről szól. Most úgy beszélünk erről, mintha csak egy törvény lenne, de ott van a törvény mögött a kormányzati propagandahadjárat is, ami szintén nagyon keményen beleszól az LMBTQ-kisebbség életébe. Ők csak azt látják, hogy van egy párt az ellenzéken belül, amelyik megszavazta ezt a törvényt, és esetleg az a párt a közös miniszterelnök-jelöltet is adhatja majd.

És az a párt elmondta, hogy a törvény homofób részét korrigálni fogja. Ennél világosabban nem tudok üzenni még az LMBTQ-közösségnek sem.

Részben kapcsolódik ehhez: a Fidesz már kormányon, 2014-ben ratifikálta az isztambuli egyezményt, a parlament viszont később kihátrált ennek a ratifikálásából. Ha 2022 után új kormány áll fel, akár az ön vezetésével, akár olyan, amelynek ön a tagja, újraindítanák ezt a folyamatot?

A családon belüli erőszak minden formáját elutasítjuk, és ezt a magyar jogrendszerbe is át kell ültetni.

Tehát az isztambuli egyezményt is ratifikálnák.

Minden olyan részét, ami a családon belüli erőszakot bünteti, azt át kell emelni a magyar jogrendbe. Családon belüli erőszak, nők elleni erőszak; zéró tolerancia.

Fotó: Halász Júlia

Miután ön a Jobbik elnöke lett, sokan elhagyták a pártot, köztük olyanok is, akik a néppártosodásnak elvileg a hívei. Ez mennyiben az ön sara? És ha a Jobbik-frakciót sem tudta egyben tartani, mennyire tudna egyben tartani egy hatpárti kormányt?

Nem, én a Jobbik-frakciót megtisztítottam minden gyenge jellemtől.

Ezt kell csinálnia minden pártnak. Isten ments attól, hogy Volner János itt üljön a frakcióban. Gondoljon bele, mi lenne, ha itt ülne, és rajta múlna a kormánytöbbség. Nagyon nagy bajban lennénk.

Bana Tibor is egy ilyen gyenge jellem volt?

Amikor engem baloldali fordulattal vádolt, meg azzal, hogy a nemzeti jelképeket kidobtam a pártból… Mondjuk úgy, hogy nem mondott igazat. De majd a választók megítélik az előválasztáson, hogy kell-e nekik egy ilyen ember, vagy sem. Nekem az volt a feladatom és az egyik fő célom, hogy ezt a pártot a lehető leggyorsabban hagyják el azok, akik már nem hisznek bennünk, akik más utakon akarnak járni. Hogy ezt hogyan indokolják meg, az az ő dolguk, mert ilyenkor az ember megindokolja a hazugságát is, csak hogy igazságnak tűnjön. Inkább kevesebben legyünk, de itt legyen rend, fegyelem, stabilitás. Még véletlenül se fordulhasson elő az, hogy ezek a gyenge jellemek itt a választások előtt előjönnek, és károkat okoznak, akkor már nemcsak a Jobbiknak, hanem az egész ellenzéknek, és ily módon magának a kormányváltásnak is.

Egy hatpárti koalíciós kormány fejeként is ugyanezt csinálná? Hogy bírná rá a partnereit, hogy az ön által gyenge jellemeknek bélyegzett politikusokat eltávolítsák a pártjaikból?

Ez most már a választók feladata, ezért van előválasztás, hogy a gyenge jellemeket maguk a választók szűrjék ki.

Tehát az előválasztások győztesei és a 2022-ben esetleg belőlük felálló kormány ab ovo, eredendően tiszta?

Aki az előválasztáson elnyeri a szavazók bizalmát, az jó eséllyel indul azon az úton, amit tisztaságnak nevezünk, igen.

Fotó: Halász Júlia

Mennyire hálás Kövér Lászlónak, amiért ezekkel a bírságokkal így megtolta a kampányát?

Reklámidőt nem tudtam volna venni ennyi pénzért, az biztos, az kicsit többe került volna, de ez megint csak Kövér Lászlót minősíti, nem engem. Én teszem a dolgomat, ő, ha büntet, akkor büntet, majd elmegyünk Strasbourgba, majd megnyerjük, majd visszakapjuk. Nem tudom, hogyan fogja idegileg bírni azt a pár hónapot, ami még hátravan neki, de szerintem ideje pihenni.

Egy jobbikos, párbeszédes, MSZP-s házelnök 2022 után nem büntetné ugyanilyen keményen az önhöz hasonlóan viselkedő, akkor ellenzékbe került fideszeseket?

Az igaz szót soha nem szabad büntetni. Egyébként meg bízom benne, hogy olyan parlament áll majd fel, ahol érdemi vita lesz. Ahol ha nekem mint kormányfőnek, vagy a kormányom tagjainak feltesznek egy kérdést szakmai alapon, akkor arra a kérdező értelmes, szakmai választ fog kapni. Ha a majdani, már ellenzékbe szorult Fidesz – a KDNP szerintem addigra már meg is szűnik –, ha ők benyújtanak majd egy szakmailag támogatható javaslatot, nem fogjuk csak azért leszavazni, mert egy fideszes adta be, hanem akkor meg fogjuk szavazni. Nem fogunk ezen összeveszni, mi mindenkinek békejobbot kínálunk. A fideszes szavazóknak is. Azoknak is, akik ma még a Fideszre szavaznak.

Hogy látja, Orbán Viktor ellenzéki képviselőként, akár frakcióvezetőként konstruktív lesz?

A börtönválogatott csapatkapitánya lesz, nem a Fidesz frakcióvezetője. Ez a célunk.

Tud most olyan fideszes politikusokat megnevezni, akiket valószínűleg nem venne elő az elszámoltatás?

Tekintettel arra, hogy a korrupció a rendszer maga, itt abból lehet fideszes képviselő, aki tudomásul veszi, hogy vissza kell osztani, ki kell választani a vállalkozót, nincs szabad versenyeztetés, leosztjuk a közbeszerzéseket, jön a nyertes, hoz két kamu pályázót…

Ezek mind bűnrészesek.

Ezért nem értettem, hogy a Tarlóst miért kell kitüntetni. A kis fideszes hivatalnoknak, aki félelemből kiszolgálja ezt a rendszert, én békejobbot kínálok, de aki csúcsvezetőként építi, azt én nem tudom tolerálni.

És mindenki, aki a parlamentben ül, az csúcsvezetőként építi?

Itt azért fideszes önkormányzati képviselő sem lehet csak úgy, nemhogy országgyűlési képviselő. Aki országgyűlési képviselő, az a Fidesznél már-már egy helyi kiskirály.

De nem tudna a Fideszből akár egyetlen egy feddhetetlen politikust mondani?

Nem tételezem fel róluk a feddhetetlenséget, különben nem lennének fideszes országgyűlési képviselők. Akkor megmaradtak volna tisztességes embereknek.