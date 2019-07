Hány fideszes-szocialista megállapodás van? Több, mint kellene

Karácsony Gergely a budapesti előválasztás után az ellenzék főpolgármester-jelöltjeként száll szembe Tarlós Istvánnal.

Közben Zuglóban sem mindig tudja megakadályozni a Fidesz-MSZP alkukat.

Fenyegették már meg a gyerekét emlegetve egy személyi döntés miatt, ő viszont nem jár bekapcsolt diktafonnal tárgyalásokra.

Tarlósnak szerinte rossz a lelkiismerte, és erről néha meggondolatlanul beszél ellenzéki politikusoknak.

Interjú Karácsony Gergellyel.

„Bár engem sokan egy pesti libsinek tartanak, valójában egy nyírségi parasztgyerek vagyok a lelkem mélyén”, mondta két éve a 444-nek adott interjúban. Főpolgármester-jelöltként melyiknek tartja magát inkább?

Mind a kettőnek. Amit a városról gondolok, abban mind a kettőnek markáns szerepe van. Egy élhető nagyvárosnak tudnia kell azt is, amit egy kistelepülésen felnövő gyerek él át: jó levegő, emberi közeg, kis léptékek.

A liberális egyébként stimmel?

Nem kérem ki magamnak, ha leliberálisoznak - miközben persze lehet tudni a politikai nyelvészetből, hogy a leliberálisozás egy retorikai eszköz, amivel a perifériára sorolják a politikai ellenfeleket. Emberi jogi kérdésekben liberális vagyok, közben viszont inkább zöldnek tartom magam, ami sok szempontból nem liberális: vannak bizonyos céljaim, amikhez liberális eszközök nem állnak rendelkezésre.

Mik ezek a célok?

Az ökológiai katasztrófát, vagy a társadalmi egyenlőtlenségeket nem lehet liberális eszközökkel kezelni. Miközben ezerrel hajtunk a világvége felé, nem lehet azt mondani, hogy majd a piac megoldja - rohadtul nem fogja. A lakhatás sem olyan terület, ahol a piaci dominancia érvényesülhet, a lakhatás egy alapvető emberi jog, ott például be kell avatkozni. Bécsben például száz éve beavatkoznak azzal, hogy bérlakásokat építenek. Lehet piackonform módon szabályozni, de ha nem szabályozunk egyáltalán, akkor a Föld és benne Budapest néhány évtized múlva élhetetlen lesz.

Az előbbi idézet a 2017-es interjúból így folytatódik: „...és ezért rosszul viselem, hogy milyen nehezen építkezik a progresszió a kistelepüléseken.” Miért nem ezen a problémán dolgozik most?

Az élet úgy hozta, hogy Budapesten találtam gyökereket, és a hosszú évek óta budapesti politikával foglalkozom, de ezzel együtt továbbra is nyomaszt a kistelepülések kérdése. Kétségtelen, hogy ma a tízezer főnél kisebb településeken nincs nagy politikai kínálat, de nem érzem magam alkalmasnak, hogy ezt a problémát én oldjam meg.

Kevésbé érezné magát alkalmasnak erre a feladatra, mint Budapest vezetésére?

Igen.

Térjünk át akkor a nagyvárosi témákra! Egy előválasztási vitán azt mondta, hogy egy zuglói gazdasági szereplő azzal fenyegette meg, mikor nem tetszett neki egy polgármesteri döntése, hogy „tudja, hova jár a gyereke óvodába”. Ki volt a fenyegető, és milyen ügyről volt szó?



Ez egy régebbi ügy, még a ciklus elejéről, és egy személyi döntés miatt történt, de mivel nem tudom bizonyítani, nem szeretnék bíróságra járni azért, mert elmondom, ki mondta.

Egy polgármesternek nem kell ilyenkor a hatóságokhoz fordulni?

Vannak olyan politikustársaim, akik minden megbeszélésre bekapcsolt diktafonnal mennek, én nem vagyok ilyen. Lehet, hogy ez baj, mert akkor néhány embernek okoztam volna kellemetlenséget az elmúlt időszakban. A vitán viszont tudatosan mondtam el ezt, mert üzenetnek szántam.

Kinek szólt ez az üzenet?

Azoknak a gazdasági háttérembereknek, akik szeretik azt a látszatot kelteni, hogy mindenkit meg lehet venni, vagy meg lehet félemlíteni. Engem megvenni nem lehet, és azt akartam üzenni ezzel, hogy megfélemlíteni sem. Utólag egyébként kiderült, hogy az illető rosszul tudta, hogy hova járt a gyerekem. Ezek szerint ott már tart a politikai élet, hogy ilyeneket mondjanak egy polgármesternek, de ott még nem, hogy tényleg tudják is.

A parkolási botrány ügyében viszont nem fordult a nyilvánossághoz.

Fordultam volna, de a nyilvánosság nem érdeklődött. Az első döntés idején egy Átlátszó-cikkben elmondtam az álláspontomat, akkor nem nagyon volt ekörül érdeklődés.

Szabó Rebeka alpolgármesterrel együtt tartózkodtak az ominózus parkolási közbeszerzésnél, amiből most balhé lett. Mivel járt volna, ha tartózkodás helyett nem-mel szavaznak?

Jogi értelemben semmivel. Politikailag jobban hangzott volna, ha leszavazzuk, de ez egy bonyolult műszaki ügy, amit akkor még részleteiben tanulmányoznom kellett. Azt viszont tudtam persze, hogy valami nincs rendben.

Amikor azt látta, hogy a Fidesz és az MSZP egységesen, csont nélkül ugyanúgy szavaz, azt nem találta gyanúsnak?

De, persze, rohadtul gyanús. Az viszont, hogy egy közbeszerzési döntés megáll-e, és nem viszem-e vesztes perbe az önkormányzatot, az nem olyan egyszerű, ott nem a politikai szándékok, hanem a jogszabályok a döntőek. Én sokat vétózó polgármester vagyok - megvétóztam a Liget beépítésével kapcsolatos határozatot, ingatlanépítést, plázaépítést, szórtam a vétókat. A közbeszerzés viszont más, mert ott nincs jogorvoslat.

Várnai László képviselő felhozta, hogy Szatmáry Kristóf fideszes politikus édesanyja kapott önkormányzati pozíciót Zuglóban, méghozzá a Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi Tér Kft. vezetését bízták rá. Miért?

Én se értek egyet ezzel, nem is szavaztam meg. De amikor van két frakció, és vannak fontos káderek, akkor valahogy el tudják viselni egymás társaságát, amikor szavaznak.

Akkor ez is egy fideszes-szocialista megállapodás?

Hát, ők szavazták meg.

Hány ilyen megállapodás van Zuglóban?

Több, mint kellene. De azért az esetek túlnyomó többségében a klasszikus Fidesz-ellenzék törésvonal szokott működni.

Főpolgármesterként is elviselne ilyen alkukat?

Nem, mert a Fidesz a fasorban sem lesz a fővárosi politikában, amikor én főpolgármester leszek. Nem kell majd velük alkukat kötni senkinek ahhoz, hogy érvényesítse az akaratát. Ezért dolgozom a választási kampányban.

Visszatérve a fideszes képviselő édesanyja által vezetett piacüzemeltetési cégre, Vágó Gábor kerületi átláthatósági biztos, akit Ön nevezett ki, első jelentésében mindjárt arra jutott, hogy a cég semmiben sem felel meg az átláthatósági követelményeknek.

Igen, erre jutott, majd utána eltűnt, és nem csinált semmit. Neki az volt a feladata, hogy a cégek adatszolgáltatási kötelezettségét vizsgálja. Azóta ezek a szerződések is nyilvánosak, de Vágó munkája nekem nagy csalódás: azt gondoltam, hogy idehozunk egy tökös átláthatósági biztost, aztán az lett a vége, hogy nem végezte el a feladatát, szerződést is bontottunk vele.

Melyik polgármester-jelöltre hagyná szívesebben Zuglót? Rozgonyi Zoltán fideszes alpolgármesterre, a zuglói civil képviselő Várnai Lászlóra, vagy a nem zuglói MSZP-s Horváth Csabára?

Rozgonyi Zoltánra semmiképpen sem.

Várnai Laci képviselői munkáját sokra tartom, de nem alkalmas a posztra. Bizonyos képességek hiányoznak belőle ahhoz, hogy jó polgármester legyen, és nem elég kiegyensúlyozott személyiség ahhoz, hogy vezessen egy 22 milliárdos költségvetésű kerületet. Ha lenne egy fideszes politikus, aki a nyílt utcán bántalmazta a feleségét, akkor minden ellenzéki szavazó azt gondolná, hogy távozzon a közéletből. Nem tudom, miért gondoljuk másképpen az LMP-ből emiatt kizárt képviselő esetében. Laci a saját pénzügyeit sem tudja kezelni, éveken keresztül volt személyijövedelemadó-tartozása az adóhivatal felé. Egy közszereplő nem engedhet meg ilyet magának. Ha valaki polgármester akar lenni, fizesse már be az adóját!

Horváth Csaba pedig lehet, hogy nem zuglói, de rutinos várospolitikus, nagyon jól felkészült a kerületből, szerintem jó polgármester lesz.

Tarlós István azt mondta önről, öt éven át „közveszélyes munkakerülő” volt a Fővárosi Önkormányzatnál, a közgyűlések kétharmadán egyáltalán nem vett részt, 2018-ban pedig a hozzászólásai összesen 18 másodpercet tettek ki. Mit gondol erről a kritikáról?

Az biztos nem igaz, hogy az ülések kétharmadán nem voltam ott. A 18 másodpercről pedig annyit, hogy Tarlós a közgyűléseken előszerettel alázta a vele egyet nem értő ellenzékieket, én ezt a lehetőséget tényleg nem sokszor adtam meg neki, mert ez egy centivel se viszi előre Budapest vagy Zugló ügyeit.

A kritika lényege, hogy Tarlós lustának tartja.

Aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok lusta, Tarlós István ezek szerint nem ismer.

Tarlós azt is mondta, szerinte ön nem korrupt. Ön szerint Tarlós korrupt?



Elhiszem róla, hogy személyesen nem gazdagodott korrupciós pénzből. De például a hármas metró járműbeszerzése az egy nagyon súlyos nemzetközi bűnügy, és Tarlós szerintem erről pontosan tud mindent. Amikor kiírnak egy közbeszerzést akkora keretösszegről, amiből új kocsikat lehet venni felújításra, majd lebuknak, hogy egyébként nem felújítás történt, hanem becsempésztek vámmentesen egy egyébként embargóval sújtott országból 68 milliárdért sehova máshova el nem adható kocsikat - ez egy olyan leleplezés, hogy ha Magyarország jogállam lenne, valakinek börtönbe kellene mennie.

Tarlós irgalmatlan korrupciós ügyekhez asszisztál, emiatt rossz lelkiismerete van, és ezt néha ráönti az ellenzéki képviselőkre is, viszonylag meggondolatlanul. Nekem korábban négyszemközt sok mindent elmesélt ezekről az ügyekről, valószínűleg mert nem számolt azzal, hogy ellenfélként összetalálkozunk a politikai páston.

Ezekről a beszélgetésekről sem készítettem felvételt, de tudom, hogy komoly lelkiismeretfurdalása van.

A parkolás ügy kirobbanása óta az egyik elterjedt értelmezés, hogy a Fidesz az ilyen ügyekkel tartja a zsebében az ellenzéket. Erről mit gondol?

A parkolás a Fidesz ügye. Ezt maga Tarlós vallotta be, amikor elkotyogta, hogy Orbán nem engedte neki az egységes parkolási rend bevezetését, mert a jelenlegi helyzethez fűződik a Fidesznek gazdasági érdeke. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ennek a gazdasági lobbinak az érdekérvényesítő ereje átnyúlik a Fideszen túlra is. De azt tudom mondani, hogy Budapest legjobban működő parkolási rendszere a XIII. kerületben van, ahol a Fideszt húsz éve nem látta senki közelről. Ott semmilyen mutyi nincs, a leghatékonyabban működik a rendszer és komoly bevétel van belőle.

Akkor az MSZP egy tiszta erő?

Nem vagyok vak, látom, hogy az MSZP-nek vannak hitelességi problémái, nem függetlenül attól, hogy a Fidesz minden követ megmozgat, hogy érvényesítse akaratát. Ebből nem következik, hogy az MSZP egy olyan párt, ami halálra van ítélve. Ismerem az MSZP szervezetét, azt gondolom, hogy a tagok nagy része rendes, becsületes szocdem.

Ott van például Molnár Zsolt budapesti MSZP-elnök. Nyugodt lelkiismerettel azt tudja mondani az ellenzéki szavazóknak, hogy benne meg lehet bízni?

Molnár Zsolttal napi munkakapcsolatban vagyunk régóta. Konteónak érzem, ami vele kapcsolatban elhangzik. Lehet hogy én iszonyatosan naiv és óvatlan vagyok, de azt gondolom, ha az ember valakivel együtt dolgozik, csak észre kellene vennie, de semmilyen jelét nem tapasztalom, hogy a Fidesz befolyása alatt állna.

Botka László például nyíltan árulónak nevezte.

Amikor Botka ezt mondta, bennem is sok kérdőjel kinyílt. Igaz, hogy Molnár Zsoltnak vannak személyes kapcsolatai sok irányba, de ezzel együtt is: annak semmi jelét nem látom, hogy a Fidesz rajta keresztül manipulálná az ellenzéket.

Ezeket őszintén mondja, vagy csak nem akar rosszat mondani a politikai szövetségeseiről?

Én mondtam rosszat, amikor muszáj volt. Voltam az MSZP miniszterelnök-jelöltje, úgyhogy pontosan tudom, hogy az MSZP-nek vannak problémái, és van néhány figura, akitől meg kéne szabadulniuk. Ez a folyamat el is indult.

Kik ezek?

Szanyi Tibor és Fekete Zoltán párttagságának felfüggesztése például megalapozott döntés volt.

Arra számít, hogy a DK és a Momentum valóban teljes erőbedobással vesz majd részt egy Karácsony-kampányban, és érdekeltek a sikerében?

Szerintem érdekeltek, mert össze van kötve az én sikerem az ő jelöltjeik sikerével. Ez egy okos politikai konstrukció.

A DK-val kapcsolatos helyzet Kálmán Olga indítása után valóban több empátiát igényel. Például tőlem is, hogy töröljem a memóriámból, hogy kik kiabáltak kígyót-békát rám az előválasztási kampányban. Igyekszem ezt megtenni. Viszont sok DK-párttagot ismerek, aki fontosnak érezte, hogy elküldje a lefotózott szavazatát, hogy megmutassa, rám szavazott.

Puzsér Róbert kritikájából mit tart jogosnak?

Már nem követem a kritikáit. Minden megtettem azért, hogy az előválasztáson elindulhasson. Tudom, ebből megint lesz majd egy Facebook-posztja, hogy hazudok, mint a vízfolyás. Az előválasztás, ami megtörtént, megfelel annak, amit megbeszéltünk, beleértve az érvényességi küszöböt, a civil lebonyolítást és az online szavazás lehetőségét is. Az, hogy nem indult el az előválasztáson, az ő politikai döntése. Nem akarom minősíteni, de ezzel szerintem kiiratkozott az ellenzéki versenyből. Most a pálya széléről kiabál be, és talán észre se fogja venni, amikor a Fidesz játékszerévé válik.

És a programjából mi az, amivel egyetért?

A Sétáló Budapest, mint allegória részben leírja, amit a városról gondolok. Komoly intellektuális munka van a program mögött és az is igaz, hogy kell a politikába a vérfrissítés. Robinak vannak igazságai, de sok féligazsága is, és a féligazság sokszor veszélyesebb, mint a nyílt hazugság.

Pedig korábban jóban voltak, 2010 előtt dolgoztak is együtt az LMP-ben. Hol tört el a kapcsolatuk?

25 éve ismerjük egymást. Ott tört el, amikor azt a stratégiát alakította ki, hogy neki akkor lesz szavazója, ha engem támad. Itt ült ebben a fotelben, amikor ezt kimondta. Neki én vagyok az ellenfele, nekem meg Tarlós és a Fidesz helytartói. Robi szerintem marginalizálódni fog, szétszaladt mögüle a hátországa is.

Az elmúlt három választáson az emberek három különféle politikai formációban látták Karácsony Gergely nevét, ami nem sugall éppen stabilitást és állandóságot.

Ez hogy jött ki?

2010: LMP, 2014: Együtt-PM, 2018: MSZP-P.

Én ezt máshogy élem meg. Az LMP-ből kiléptem, oké, többekkel együtt, akikkel létrehoztuk a Párbeszédet, azóta ez az én pártom, amely azóta az ellenzéki együttműködés szószólója. Ennek jegyében 2014-ben volt egy közös ellenzéki lista, ennek voltam országgyűlési képviselő-jelöltje. 2018-ben pedig egy olyan listát vezettem, ami egy közös lista akart lenni, csak a DK-nak más volt a politikai érdeke, ezért nem jött létre. Nem gondolom, hogy ez ne lenne politikailag konzekvens.

Az LMP 2010 után beleroskadt abba a politikailag nehezen feloldható helyzetbe, amit a NER meg a választási rendszer eredményezett. Amikor még egyetemen tanítottam a választási rendszereket, mindig azt tanítottuk, hogy ha jön egy új rendszer, akkor általában két választás kell, mire a szereplők alkalmazkodnak hozzá, beleértve a szavazókat meg a pártokat is. Ez a két ciklus mostanra Magyarországon is eltelt.

Én 2011-ben azt mondtam, hogy teljes ellenzéki egységre van szükség, különben folyamatosan Orbán Viktort fogjuk nézni. Azóta valamikor több, valamikor kevesebb szövetségest találok ehhez. Mostanra ez a politika beérett, csak sajnos ehhez el kellett telnie nyolc évnek, és sok választási vereségnek.

Ezzel együtt is, a karrierjével kapcsolatban gyakran emlegetett fogalom a sodródás. 2010-ben például eredetileg nem is akart parlamenti képviselő lenni.

2010-ben valóban nem volt olyan célom, hogy hosszú távon politikus legyek. Akkor azt gondoltam, hogy az LMP-vel csinálunk egy nagyon jó kampányt, és ezzel a referenciával kampánytanácsadóként élek sokáig, és keresek sok pénzt. Nem így lett. De azóta a politikai stratégiámban konzekvens vagyok.

Egy másik párt vezető politikusa néhány napja azt mondta nekem, hogy nem vagyok egy „political animal”. De úgy látszik, hogy a szavazók már nem annyira szeretik az egységsugarú politikusokat. Lehet, hogy az én kicsit lamentálós, kicsit sodródó, bizonyos ügyekben kevésbé dörzsölt figurám valakinek még szimpatikus is. De én ezt nem szerepként csinálom. Én ilyen vagyok. Azon, hogy elinduljak-e az előválasztáson, nyolc hónapig gondolkodtam. Aztán megnyertem két kört.

Török Gábor nemrég így érzékeltette, milyen hatással volt a Fidesz körüli világra a tarolás a 2006-os önkormányzati választásokon: „A kétezres években ellenzéki politikai kutatóintézetet vezető ismerősöm mesélte, hogy a 2006-os Fidesz-győzelem másnapján 43 önkormányzattól lett megbízásuk, azaz tudtak működni, közvéleményt kutatni.” Ha ősszel lesznek ellenzéki győzelmek, hasonlóra számíthatnak a nem fideszes intézetek?

Ez a konkrét példa inkább elrettentő, ilyen típusú pártépítésben önkormányzatoknak nem kell részt venni. A pártalapítványok egyébként nem állnak rosszul, oldják meg abból az ilyen támogatásokat, az önkormányzatokat nem fejőstehénként kell kezelni.

Az kell, hogy az emberek találkozzanak máshogyan működő önkormányzatokkal, máshogy kommunikáló városvezetőkkel, másféle módon építkező politikával. Ennek ezerszer nagyobb jelentősége van, mint annak, hogy lesz-e ellenzéki kutatóintézt. Budapestnek például lesz saját médiája, ha megnyerem a választást, de nem pártmédia, hanem igazi közszolgálati média.

Az interjú csütörtökön készült, egy nappal a közös ellenzéki bejelentés előtt a budapesti jelöltekről. Az interjúban, ahogy korábban máskor is Karácsony Gergely még azt mondta, hogy Ferencvárosban Baranyi Krisztinát támogatja. Pénteken viszont a sajtótájékoztatón kérdésünkre már úgy válaszolt, a IX. kerületi előválasztáson mindkét jelöltet támogatja. Megkérdeztük, mi a változás oka.

Miért változott meg a véleménye arról, hogy egyértelműen Baranyi Krisztinát támogatja?

Nincs változás, a véleményem ismert. Az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjeként viszont azt érzem feladatomnak, hogy legyen egység Ferencvárosban is, amit nem sikerült a tárgyalóasztalnál létrehozni. Megvárom a ferencvárosiak véleményét arról, hogy melyik jelöltet tartják jobbnak.

Politikai alku eredménye, hogy már nem mondja ki egyértelműen a támogatását?

Nevezhetjük annak is, de a lényeg, hogy most bizonyíthat mind a két jelölt.

Az eddigi ellenzéki tárgyalásokhoz képest milyen nehéz volt a mostani kör?

Pokoli nehéz volt, és abban az értelemben még nincs vége, hogy a kerületi részmegállapodásokat is meg kell kötnünk. Több mint féléves tárgyalássorozat eredménye volt a közös kiállás.