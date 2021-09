Az MSZP, az LMP és a Párbeszéd azt javasolja, hogy az előválasztás második fordulójában az országban bárhol szavazhassanak a választók

Ne kelljen az előválasztás második fordulójában újra átesnie az online azonosításon azoknak a szavazóknak, akik már az első fordulóban szavaztak - egyebek mellett ezt kérte Kunhalmi Ágnes kedden Budapesten, amikor azt ismertette, milyen lépések megtételét javasolja az előválasztás második fordulójára a Magyar Szocialista Párt, az LMP és a Párbeszéd.

A három párt, melyek egyébként Karácsony Gergelyt támogatják a miniszterelnök-jelöltek versenyében, azt is javasolták, hogy a második fordulót, ahol várhatóan már csak a miniszterelnök-jelöltekre lehet majd szavazni, október 9. és október 16. között tartsák. „Szándékosan két hétvégét is belevettünk” - mondta az LMP-s Csárdi Antal, aki szerint a második fordulóban is legalább annyi szavazó várható, mint az elsőben, ahol várhatóan 600 ezer fölött tetőzik majd a szavazók száma.

A pártszövetség harmadik javaslatát a párbeszédes Tordai Bence ismertette, ennek lényege pedig az volt, hogy a második fordulóban mindenki bárhol szavazhasson, ne csak a lakcíme szerinti sátorban. A javaslattevők szerint ebből sok nehézség adódott az első fordulóban is, a másodikban pedig, ahol az országban mindenki már csak a miniszterelnök-jelöltekre szavaz, nincs is értelme megtartani a lakcím szerinti szavazást.