Jobban megérte már elengedni - Tóth Csaba utolsó napjai a kampányban

Múlt héten még hangosbemondóról hirdette Zuglóban, hogy Hadházy hazudik.

Hétfőre aztán már a visszalépését jelentette be.

A gyanús alapítványi ügynél is fontosabb lehetett a bukásában, hogy úgy tűnik, a zuglói választók már nem őt akarják.

„Ennyi volt, elég volt” - ezekkel a szavakkal búcsúzott a jelöltségtől Tóth Csaba szocialista politikus hétfő délután a zuglói MSZP-irodában. Ötperces sajtótájékoztatóján kérdéseket nem lehetett feltenni, a végén azzal búcsúzott az újságíróktól: utoljára találkoztunk.

Néhány nap alatt fordult nagyot a világ a zuglói politika egyik legmeghatározóbb emberével.

Kampányolt, ahogy a csövön kifért

Múlt héten Tóth még turnézott a sajtóban, és minden szempontból egy hevesen kampányoló politikus képét mutatta. Bement az Egyenes beszédbe „tiszta vizet önteni a pohárba”, és nagyinterjút adott Schmuck Andornak is.

Miután pedig az előválasztási etikai bizottság számára kedvező döntést hozott, autóra szerelt hangosbemondóról hirdette Zuglóban, hogy neki van igaza, ellenfele, Hadházy Ákos pedig hazudik.

Egy másik ügyben közben megrótta ugyanez a bizottság, de az is éppen arról szólt, hogy mekkora lendülettel kampányolt - egy idősotthonban osztogatott Tóth Csaba feliratú, piros színű vászontáskákat, amit egy önkormányzati intézményben nem tehetett volna meg a szabályok szerint. Ehhez képest óriási fordulat a hétfői visszalépés.

Váratlan húzás élő adásban

A pénteki miniszterelnök-jelölti vitán Karácsony Gergely a résztvevők és a nézők nagy meglepetésére bejelentette: már nem támogatja Tóth Csabát. Az indok az alapítványba rejtett gyártelep ügye volt, amit Hadházy egy héttel korábban, a Zugló TV élő adásában hozott fel Tóthtal szemben. Ebben az ügyben döntött úgy a múlt héten az etikai bizottság, hogy nem marasztalja el Tóthot. A vizsgálatot a Jobbik kezdeményezte, és a DK is velük értett egyet, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd szavazatainak köszönhetően viszont akkor még Tóthnak kedvező döntés született. Ezt az eredményt hirdette hangosbemondón Zuglóban.

Ezen a vitán vonta meg a támogatást Karácsony. Fotó: botost/444.hu

Karácsony a vitán azt mondta, hogy mindenféle etikai vizsgálattól függetlenül úgy gondolja, az ügy védhetetlen, ezért nem támogatja már a politikust.



Kemény kampányhúzásként úgy dobta be mindezt élő adásban, hogy riválisai nem tudtak erről előzetesen,

ezért rövid időre Dobrev Klára és Jakab Péter abban a helyzetben találták magukat, hogy bár nekik sokkal kevesebb közük van Tóth Csabához, ők maradtak mellette, saját pártjának miniszterelnök-jelöltje pedig kihátrált mögüle. Szombatra ők is bejelentették a támogatás megvonását, egyet-egyet odaszúrva Karácsonynak és az MSZP-nek is. Ha a riválisok nem is tudtak róla, az MSZP-t értesítette a döntésről Karácsony a vita előtt. Tóth Csaba tőlük tudhatta meg.

A gyártelepnél fontosabb ok

Tóth Csaba utcai jelenlétének fontos eleme volt, hogy a Zugló-szerte látható sátrakon saját arca mellett az őt támogató miniszterelnök-jelöltek feje is látható volt. Ezeket hétfőre elvileg el kellett távolítani.

A helyzete így nehéz volt, de erős jelek mutatnak rá, hogy mind a visszalépése, mind a támogatás megvonása mögött a legfontosabb ok az lehetett, hogy

Tóth egyszerűen nem áll jól a zuglói előválasztáson.

Az elmúlt napokban a választókerületből érkező információk mind erről szóltak, kedd reggel pedig erről írt egybehangzóan a hvg.hu és a Telex is. A részvétel Zuglóban kiemelkedően magas (a Telex szerint az országban a legmagasabb arányú lehet) ami nem kedvez Tóth Csabának.

Valószínűleg nem lépett volna vissza, ha látja esélyét a győzelemnek. Ha ugyanis mindezek után elmondhatta volna, hogy még ilyen helyzetben is nyerni tudott, az óriási elégtételt lehetett volna számára. Így viszont vereséget nem kell beismerni, csak a „sárdobálás” miatt visszalépést.

Tóth hétfői bejelentése után Hadházy a siker nyugtázása mellett arról írt, a szavazatokat mindenképp megszámolják. Az még kérdéses, hogy Tóth szavazatait végül összegzik-e, de a végső részvételi adat és a Hadházyra leadott szavazatok arányából le lehet majd vonni következtetéseket.

Jobban megérte már elengedni

Zuglóban erős szövetségesei maradtak Tóth Csabának, köztük van Horváth Csaba MSZP-s polgármester is.

Könnyen lehet, hogy a háttérben továbbra is befolyásos figura marad.

Az országos politikában viszont olyan helyzet alakult ki, hogy az ő támogatása már többet ártott Karácsonynak, mint amennyit használt. Nem bízhattak abban, hogy Tóth hozni fogja Zuglót, miközben folyamatosan magyarázkodni kellett miatta. Bár a miniszterelnök-jelöltek hangsúlyozzák, hogy az alapítványi ügy volt az utolsó csepp (miután eddig azt hajtogatták, hogy nincs bizonyíték Tóth ügyeire), a történet alakulása alapján inkább úgy tűnik, hogy ez a számítás lehetett a veszte.

Amihez persze kellett az is, hogy kapott egy erős riválist Hadházy személyében, akivel szemben a zuglói választópolgárok a jelek szerint nem őt akarják - és hogy van előválasztás, ahol ez ki tud derülni.