Vulkánhajtású bitcoinbányászatba kezdett El Salvador

Állami bitcoinbányászatba kezdett El Salvador, ahol immár hivatalos fizetőeszköz a kriptovaluta. Innovatív módszerrel egy vulkánból nyert energiát használnak kriptobányászatra, így már sikerült is 269 dollárnyi, vagyis 0,00599179 bitcoint bányászniuk.

Ehhez mindössze pár kamionnyi számítógépre és egy kisebb hőerőműre volt szügkségük, ezekről az ország kripto bro elnöke, Nayib Bukele videót is posztolt a Twitteren. Bukele ezután büszkén posztolta az ország kriptobankszámla-egyenlegét is, arról viszont nem írt, hogy mennyi pénzbe került a vulkánhajtású bitcoinbánya felépítése. (Via CNBC)