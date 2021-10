A cég titkokat szivárogtató korábbi alkalmazottja szerint a Facebook erkölcsileg csődbe jutott

„Itt az ideje, hogy a Facebook nyilvánosan beismerje, hogy morálisan csődbe jutott, hogy problémái vannak, és segítségre van szüksége ezek megoldásához” - mondta washingtoni szenátusi meghallgatásán Frances Haugen, a Facebook korábbi alkalmazottja, aki az utóbbi időben súlyos titkokat szivárogtatott ki a cégről.

Haugen szerint mivel a Facebook nagyon zárt rendszerben működik, könnyen képes palástolni a problémáit, így pedig a cég vezetői hajlamosak egy idő után azt hinni, hogy ezek a problémák már nem is léteznek. A szivárogtató alkalmazott szerint az amerikai Kongresszus felajánlhatná a Facebooknak a lehetőséget, hogy ezentúl együtt dolgozzanak a cég problémái és a platform által kreált problémák megoldása érdekében.

A morális csőd Haugen szerint azt jelenti, hogy a Facebook képtelen segítséget kérni a problémái megoldásához, mert

ehhez előbb a cégnek be kellene ismernie, hogy elrontott dolgokat, erre pedig egyelőre képtelennek bizonyult.

Haugen arról is beszélt, hogy a Facebooknál pontosan tudják, hogyan korlátozhatnák jobban az álhírek terjedését és a véleménybuborékok kialakulását: ha csak egyetlen kattintással is nehezebb lenne posztokat megosztani, az már több időt hagyna az embereknek ahhoz, hogy gondolkodjanak a megosztás előtt, emellett lehetőség lenne arra is, hogy a Facebook ne az alapján rangsorolja a posztokat, hogy melyik mennyi reakciót vált ki. Jelenleg ugyanis ez alapján áll össze a tartalom, amit egy-egy ember az üzenőfalán lát, ez pedig kifejezetten segíti az álhírek és az agresszív tartalom terjedését - ahogy egyébként ezt több szociológus is elemezte már.

Ennek alternatívája lehetne, hogy az ismerőseink és az általunk lájkolt oldalak posztjai egyszerűen időrendben jelennek meg, ahogyan a Facebook indulásakor, így újra kisebb lenne a különbség az egy-egy felhasználónak mutatott tartalmak között. Igaz, ehhez a Facebooknak stratégiát kellene váltania, most ugyanis a cég legfontosabb célja, hogy minden felhasználót minél tovább tartson a Facebook felületén, ennek megfelelően kínálja a posztokat is. Az időrendbe szedett üzenőfalak visszaállítása ebből a szempontból visszalépés lenne, és nagyon valószínű, hogy csökkenne a felhasználók Facebookon töltött ideje is, így pedig ez a lépés nagyon nem érné meg a cégnek.

Haugen ráadásul azt is megosztotta a Szenátussal, hogy komoly nemzetbiztonsági aggályai vannak a Facebook működésével kapcsolatban, a cégnek ugyanis túl kevés alkalmazottja van ahhoz, hogy megfelelően figyelni tudja, más államok vagy szervezetek, akár autoriter rezsimek vagy terrorizmussal vádolt csoportok milyen módon használják kémkedésre a Facebookkal megosztott adatainkat, és pontosan milyen műveleteket végeznek a Facebookon. (CNN)