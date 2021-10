A szlovák kormány szeretné tudni, mire költ a magyar állam Szlovákiában

Szijjártó Péter kedden Pozsonyban járt, hogy Ivan Korcok szlovák külügyminiszterrel tárgyaljon a két ország együttműködésének erősítéséről. Az útról az MTI is beszámolt, azzal zárva a tudósítást, hogy Korcok "azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy el kellene kerülni azokat a helyzeteket, amikor a felek a sajtóból kénytelenek értesülni bizonyos, őket is érintő döntésekről." A 24.hu cikke szerint viszont ennél kicsit komolyabb kritikát is megfogalmazott a szlovák miniszter, aki

összeírta Szijjártó Péternek, hogy a szlovák félnek milyen problémái, kérdései vannak a magyar kormány szlovákiai ügyeivel kapcsolatban. A portál a Parameter.sk cikkére hivatkozva azt írja, hogy Korcok alapvetően jónak tartja a magyar-szlovák viszonyt, de szerinte több dolgot is tisztába kellene tenni, például azt, hogy a magyar állam mire és kinek adja a Szlovákiában elköltött támogatásait. A szlovák kormány szerint problémás, hogy a magyar kormány úgy vásárol például épületeket Kassán vagy úgy hogy létre egy pénzalapot, amiből Szlovákiában mezőgazdasági földeket is venne, hogy előtte erről nem konzultál a szlovák féllel. Ezek azok az ügyek, amelyekről a szlovák kormány csak a sajtóból értesült, nem a magyar kormánytól.

Ivan Korcok szlovák külügyminiszter. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A szlovák miniszter dokumentumában az is szerepelt, hogy a magyar kormány olyan formában oszt kulturális és oktatási támogatásokat Szlovákiában, ami eltér a két ország 2004-es megállapodásától, és hogy nem tudni, a magyar kormány kiknek, milyen kritériumok alapján és az uniós szabályokkal összhangban nyújt-e az országban gazdasági támogatásokat.

Korcok azt szeretné, ha jobban hagyatkoznának az 1995-ös szlovák-magyar alapszerződésre, amely alapján a hasonló ügyeket magyar-szlovák vegyes bizottságokon keresztül kellene intézni. Mint mondta, sikerült Szijjártóval megállapodni arról, hogy létrejön majd egy munkacsoport, ami megválaszolja a szlovák kormány kérdéseit, a támogatásokat pedig kétoldalú megállapodás alapján, mindkét kormánynak megfelelő feltételek mellett adják majd.