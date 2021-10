András herceg védői betekinthetnek vádlója és Jeffrey Epstein peren kívüli egyezségébe

András yorki herceg jogi stábja egy amerikai bíró ítélete szerint hozzáférhet Virginia Giuffre és a 2019-ben börtönében öngyilkosságot elkövető szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein 2009-ben kötött peren kívüli egyezségéhez, amit eddig a bíróság titkosként kezelt. Ettől azt remélik, hogy véget vethet Giuffre András ellen indított polgári perének, ugyanis azt vélelmezik, hogy az Epsteinnel kötött egyezségben Giuffre lemondott arról a jogáról, hogy bármely más érintettet perbe foghasson.

András yorki herceg és Ghislaine Maxwell veszik közre Virginia Roberts Giuffre-t, Epstein egyik, nyilvánosság elé állt áldozatát.

Giuffre azzal vádolja a brit királyi herceget, hogy az három helyszínen is szexuálisan bántalmazta. A most 38 éves Giuffre-t annak idején Epstein mutatta be András hercegnek. A néhai milliomos gyakorta látott vendégül világnagyságokat, Donald Trump és Bill Clinton egykori amerikai elnökök is közeli ismerősei voltak. Epstein rendszerint fiatal, gyakran még nem nagykorú lányokkal vette körbe magát, akiket a vádak szerint szexuális szolgáltatásokra is kényszerített.

Giuffre 2009-ben peren kívül állapodott meg Epsteinnel, de megállapodásukat a bíróság titkosította.

A most András herceg ellen folyó polgári per előkészítő ülésén a herceg ügyvédje azzal érvelt, hogy a 2009-es megállapodásban Giuffre lemondott jogáról, hogy bármely más érintettet beperelhessen, és ez "a herceget és mindenki mást felment az esetleges felelősség alól".

Giuffre jogi stábja szerint ez nem igaz, és kérésükre Loretta Preska bíró hozzájárult, hogy kiadják a megállapodást András herceg ügyvédjeinek. "Bár mi továbbra is úgy véljük, hogy ennek a dokumentumnak nincs jelentősége az András herceg elleni eljárásban, úgy véljük, hogy András herceg ügyvédjének jogában áll áttekinteni az iratot, és megfogalmazni bármilyen érvet, amit relevánsnak talál az alapján" - nyilatkozta David Boies, Giuffre ügyvédje.

Giuffre vádjai szerint András herceg Epstein intézője, Ghislaine Maxwell londoni otthonában, illetve Epstein New York-i és Amerikai Virgin-szigeteki otthonában, Little Saint Jamesben is szexuálisan bántalmazta. Giuffre a történtek idején még csak 17 éves volt, amivel állítása szerint András herceg tisztában is volt, amikor beleegyezése nélkül szexre kényszerítette. András herceg következetesen tagadja a vádakat, 2019-ben például azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy az, amit Giuffre állít, "nem történt meg". (Via BBC)