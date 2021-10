Több évtized börtönre is ítélhetik a Boeing berepülőpilótáját

Vádat emeltek Mark Forkner, a Boeing egyik volt vezető pilótája ellen, aki a hatóságok gyanúja szerint nyilatkozataival félrevezette a Szövetségi Légügyi Hatóságot (FAA), becsapva ezzel a repülőgyártó ügyfeleit, hogy több tízmillió dolláros bevételt hozzon a vállalatának.

A Southwest Airlines földre kényszerített Boeing 737 Max flottája. Az Ethiopian Airlines 302-es járatának katasztrófája után az amerikai hatóságok is megtiltották a géptípus repülését. Fotó: MARK RALSTON/AFP

Forkner a Boeing 737 Max modelljének berepülő pilótája volt. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint e szerepében lényegi információkat hallgatott el a 737 Maxok egyik kisegítőrendszeréről, a manőverkarakterisztikai rásegítő rendszerről (MCAS). Ez az a rendszer, aminek ellensúlyoznia kellett volna a gép megváltozott aerodinamikai tulajdonságaiból fakadó problémákat, vagyis azt, hogy a gép hajlamossá vált az átesésre. Ez egy igen jelentős változás, ám a Boeing annak érdekében, hogy ne kelljen újraengedélyeztetnie a géptípust, az FAA-nek leadott jelentéseiben igyekezett elhallgatni a jelentőségét. Így annak mibenléte, működésének sajátosságai rejtve maradtak a géptípusra váltó pilóták előtt.

Az MCAS rendszer meghibásodása miatt a géptípus bevezetése után nem sokkal két 737 Max is katasztrofális balesetet szenvedett. A rendszer egyik gyenge pontja az volt, hogy mindössze két, meghibásodásra nagyon is hajlamos szenzor jelzése alapján átvette az irányítást a pilótáktól, és olyan erővel húzta le a gép orrát, hogy a mit sem sejtő pilótáknak esélyük se volt korrigálni a hibát. Ennek következtében 2017 végén és 2019 elején egy maláj és etióp légitársaság 737 Maxa is lezuhant, a két légikatasztrófában összesen 346-an vesztették életüket.

Chad E. Meacham, a texasi északi körzet szövetségi ügyésze szerint Forkner "kritikus információkat tartott vissza" az FAA-től annak érdekében, hogy pénzt spóroljon a Boeingnek. Ezzel pedig az ügyész szerint megakadályozta az FAA-t abban, hogy feladatának megfelelően megvédje a repülőt használó nagyközönséget, és megfelelően tájékoztassa a pilótákat a gép módosításairól.

A 737 Maxok ügyében Forkner az első, aki ellen vádat emeltek, mert Donald Trump elnökségének utolsó napjaiban a távozó republikánus kormány peren kívüli egyezséget kötött a Boeinggel. Az egyezség értelmében a Boeing 2,5 milliárd dollárt fizetett annak fejében, hogy a céggel szemben ne indítsanak büntetőeljárást.

Forkner, aki védője szerint "senkinek se hazudott", és "sosem tenne semmit, amivel más pilóták vagy az utasok biztonságát veszélyeztetné", még pénteken bíróság elé állhat Texasban. Hat pontban emeltek ellene vádat, ez alapján akár több évtizednyi börtönre is ítélhetik, ha bűnösnek találják.

Forkner volt a Boeing berepülő pilótája a Max fejlesztése idején. Ebben a minőségében tájékoztatta arról 2015-ben az FAA-t, hogy az MCAS rendszer kizárólag nagy sebességnél, vagyis csak akkor lép működésbe, ha a repülő már elérte az utazósebességét és magasságát. Bő egy évvel később, 2016 novemberében egy szimulátoros teszt során azonban felfedezte, hogy az MCAS sokkal alacsonyabb, a való életben fel- és leszállásnál jellemző sebességeknél is működésbe léphet. Felfedezését ő maga kommentálta úgy egy kollégájának küldött szöveges üzenetben, hogy "lényegében hazudtam a szabályozó hatóságoknak (a tudtomon kívül)". Felfedezését ugyanakkor az FAA-vel nem osztotta meg, sőt, több esetben is azt javasolta, hogy töröljék a nyomát az FAA-nek szánt jelentésekből. Az FAA a Boeingtől kapott információk alapján végül úgy döntött, hogy az MCAS rendszerről nem kell említést tenni a gép útmutatójában, így a típusra váltó pilóták nem is tudtak a rendszer működéséről. (Via The New York Times)