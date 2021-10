Megválasztották Barbados első elnökét

Hetekkel a barbadosi köztársaság kikiáltása előtt megválasztották a szigetország első elnökét. A barbadosi parlament szinte egyhangúlag az ország főkormányzóját, Sandra Masont úrnőt (Mason főkormányzó lovagi rangú, a hivatalos megszólítása a "sir" női változata, a "dame") választotta elnöknek, így a köztársaság kikiáltása után ő veheti át az államfői feladatokat II. Erzsébet brit uralkodótól.

II. Erzsébet brit királynő és Sandra Mason úrnő, Barbados jelenlegi és leendő államfője. Fotó: JACOB KING, JOHN STILLWELL/AFP

Barbados 1966-ban nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától, de a nemzetközösség részeként hivatalosan mostanáig a brit uralkodó volt az ország államfője, a főkormányzó az ő képviselője volt. Masont a tervek szerint november 30-án, a függetlenség kikiáltásának 55. évfordulóján iktatják majd be.

Barbados 2020 szeptemberében döntött úgy, hogy szakít a brit monarchiával. Mason akkor azzal érvelt, hogy "ideje végleg szakítanunk koloniális múltunkkal".

A Karib-térségben nem Barbados az első egykori brit gyarmat, ami szakít a monarchiával. Guyana már a függetlenné válása után négy évvel, 1970-ben kikiáltotta a köztársaságot. Hat évre rá Trinidad és Tobago, nyolc évvel később pedig Dominica is így tett. Barbados példáját pedig hamarosan Jamaica követheti, ahol éppen Barbados republikánus fordulata hevítette fel a régóta zajló vitát a szakításról a monarchiával. (Via The Guardian)