A faluházban lehet aláírni a Stop Gyurcsányt, a polgármester szerint egy önkéntes segít neki

A faluházban lehet aláírni a Stop Gyurcsány!-petíciót a Győr-Moson-Sopron megyei Mihályiban. Csitei Gábor polgármester biztatta is a lakosokat egy szeptemberi Facebook-posztban, amiből most, Hadházy Ákos érdeklődése után törölte a faluházról szóló részt. Így tett egy későbbi poszttal is.

Hadházy szerint problémás, hogy egy önkormányzati épületben lehet aláírni egy párt petícióját, de hiába kérdezte telefonon, Csitei nem válaszolt, szerinte rendben van-e.

A parlamenti képviselő először a polgármesteri hivatalban érdeklődött, ahol azt mondták, hogy éppen nem lehet aláírni, mert a faluházban dolgozó önkormányzati alkalmazott átment a kultúrházba takarítani. Csitei ehhez képest azt állította, önkéntes segítő gyűjti az aláírásokat.

Hadházy mindkét telefonbeszélgetést közzétette:

A polgármester függetlenként indult 2019-ben, és 82 százalékkal nyerte az önkormányzati választást Mihályiban.

