A balassagyarmati polgármester beszámolói alapján legalább egy kórház járványhelyzetébe bepillantást kaphatunk

Továbbra is botrányosan gyenge a központi tájékoztatás a magyar járványhelyzetről. Szinte semmit sem lehet tudni arról, hogy mi a helyzet a kórházakban, csak egy összesített adat van arról, hogy hány koronavírus-fertőzöttet ápolnak kórházban.

És mennyien vannak lélegeztetőn.

Településekre, kórházakra lebontott adat nincs, azt sem tudni, hányan vannak intenzíven, márpedig korábbi kérdéseink alapján kiderült, hogy akár 20-50 százalékkal is magasabb az intenzíven ápoltak száma, mint a lélegeztetőgépen lévőké.

És ami igazán fontos lenne: a legsúlyosabb állapotban lévők közül milyen az oltottak-oltatlanok aránya.

Ha átfogó adatokat nem is publikál az operatív törzs, vannak ilyenek. Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere már jó ideje rendszeresen meg is osztja a városi járványadatokat. Az is érdekes, hogy városra lebontva is tud fertőzöttségi adatokat kérni a kormányhivataltól. Ebben annyi előnye nyilván van, hogy fideszes polgármesterként jobb eséllyel kap ilyen adatokat, mint az ellenzéki városvezetők, akik rendre visszapattannak. De Csach nemcsak megszerzi, hanem meg is osztja az adatokat, szemben a többi fideszes polgármesterrel, akiknek ezek szerint szintén lenne lehetőségük ugyanerre.

Csach legutóbbi, hétfő esti posztjából például kiderült, hogy „a Kormányhivatal és a kórház az elmúlt 11 napban 14 covid fertőzöttet azonosított, továbbá 17 kontakt személyt helyezett házi karanténba. Karanténba került a Szabó Lőrinc iskola 2/a osztálya és a Penny Market üzlet néhány dolgozója is. A fertőzöttség lassan emelkedik, a mozgó átlagon számított napi új fertőzésszám 1,2 a városban”.

Ami még érdekesebb, hogy a városban lévő kórházból is kap adatokat.

„A kórházban már 54 koronavírus fertőzött Nógrád megyei beteg fekszik a normál, és 11 covid fertőzött az intenzív osztályon (összesen 6 beteg balassagyarmati). Emiatt megkezdődött a covid részlegek bővítése is. Egy hete még fele ennyi kórházi beteg volt!”



De megírta azt is, hogy

„sajnos, 60 év alattiak is elhunytak az elmúlt héten (balassagyarmati polgár is őszinte részvétem a családnak), és olyanok is rossz állapotban vannak, akik oltottak”.

Itt rögtön felhívta a balassagyarmatiak figyelmét arra, hogy aki július előtt kapta meg a második oltását, konzultáljon a háziorvosával, és feltétlen vegye fel a harmadik oltást, különösen akkor, ha veszélyeztetett, mert idős vagy krónikus beteg. És kérte azt is, hogy aki felső légúti, lázas betegségben szenved több napja, azonnal forduljon orvoshoz, és mindenféleképpen teszteltesse magát, mert az elhanyagolt, nem megfelelően kezelt covid-betegség oltottság esetén is lehet halálos.

A helyi járványhelyzetről szóló, előző, október 21-i posztjában arról írt, hogy„ sajnos továbbra is jellemző, hogy a súlyos betegek közt döntően oltatlanok, illetve fél évnél régebben 2. oltást kapottak találhatóak. Ezért nagyon kérek minden veszélyeztetett népességhez tartozót (krónikus beteget és 60 évnél idősebbet elsősorban), hogy oltassa be magát, és aki július előtt kapta meg a 2. oltását, háziorvosával konzultálva kérjen 3. oltást!”

Itt írta meg azt is, hogy „ szerencsére pótolható, de sajnálatos veszteség érte a kórházat”, mert október elején távozott 8 aktív és 2 nyugdíjas nővér, illetve 4 irodista, akik nem oltatták be magukat. A kórházi létszám 2,2 százalékáról van szó.

Megadott helyi oltási adatokat is. „Legalább két oltással a gyarmati polgárok 84-85 százaléka rendelkezik már, a lakosság mintegy 16-17 százaléka pedig már a harmadik oltását is megkapta. Ismételten arra kérek mindenkit, hogy aki július előtt kapta meg a második oltását, a háziorvosával konzultálva vegye fel a harmadik oltást is, mert különösen időseknél 4-5 hónap után már romlik az oltások hatékonysága!”

Még október elején írt részletes adatokat a covidosok kórházi kezeléséről. A Dr. Kenessey városi kórházban ekkor 15 Nógrád megyei covid-fertőzött beteget gyógyítottak (egy beteg volt balassagyarmati lakos). Közülük 5-en voltak intenzív osztályon, az intenzív ellátást (a covid-elkülönítés miatt) bővíteni kellett. A polgármester szerint jó hír, hogy a „normál” betegek az eddigi tapasztalatok alapján sokkal gyorsabban gyógyulnak, mint a korábbi hullámokban (most átlag 5-7 nap a kórházi terápia ideje), ugyanakkor sajnos az intenzív osztály betegei ugyanolyan nehezen gyógyulnak, mint korábban.

„Rossz hír, hogy a betegek/fertőzöttek negyede/ötöde (változó arányban) már megkapta a két oltását, igaz május előtt. Vagyis ebből az következik, hogy a krónikus betegek illetve a veszélyeztetett korosztály tekintetében 4-5 hónap elteltével szükség van a 3. oltás beadására. Kérem, aki veszélyeztetett, és június előtt kapta meg a második oltását (vagy az egydózisú Janssent), hogy konzultálva háziorvosával, mindenféleképpen vegye fel a harmadik oltást! A betegek/fertőzöttek döntő többsége oltatlan, ezért az oltás mindenféleképp hatékony védekezés. A kórházi protokoll szerint 20-25 covid-ágyszám esetén lesz szükség szigorításokra (osztály költöztetések, látogatási tilalom stb.), jelenleg ezekre még nincs szükség.”

Visszatérve a jelenbe. A polgármester egyelőre nem rendelt el kötelező oltást az önkormányzati intézményekben. Csach szerint ehhez „először felmérést készítenek a teljes oltottsági állapotról, és ezen számok ismeretében döntünk intézményenként a kötelezettségekről”.

Ugyanakkor minden önkormányzati intézmény (így pl. a Városháza) zárt tereibe csak maszkkal léphetnek be az ügyfelek és látogatók, huzamosabb együttlét (munkamegbeszélés, értekezlet, távolságtartást ellehetetlenítő munkavégzés stb.) idején pedig az alkalmazottak számára is kötelező a maszkviselés.

A Szent Erzsébet idősotthonba látogatóknál nemcsak a védettségi kártya kötelező, hanem a maszk is.