Megtelt a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztálya, a koronavírusos betegek 80-90 százaléka oltatlan

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa vasárnap az ATV Heti Napló című műsorának vendége volt, ott beszélt arról, hogy náluk megtelt az intenzív osztály, és az ott kezelt koronavírusos betegek 80-90 százaléka oltatlan.

Beszélt arról is, hogy az ő osztályán is sok beteg van, de még nem teltek be. Szlávik kitért arra is, hogy sok az oltatlan beteg, és vannak ugyan, akik oltással is bekerülnek a kórházba, de ők jellemzően nem kerülnek az intenzív osztályra.

Kiemelte, hogy intenzív osztályra jellemző, hogy 80-90 százalék az oltatlan betegek aránya, de a fekvőbeteg osztályon ennél árnyaltabb a helyet, hiszen oda azok is bekerülhetnek, akik beoltatták magukat, de mondjuk idős koruknál fogva vagy krónikus betegségeik miatt intézményi ellátásra szorulnak.

Szlávik szerint további intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy ezt a járványt le lehessen törni, és elképzelhető, hogy további intézkedésekről kell majd a közeljövőben dönteni. Többek között azért, mert a szennyvízben emelkedik a víruskoncentráció, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog.

Kitért arra is, hogy a kötelező oltáson kívül is lennének eszközök, melyekkel növelni lehet az oltási hajlandóságot. Mint fogalmazott, az oltásellenesek felét lehetetlen meggyőzni, ők olyan eszméket hisznek, amik miatt nem fogják magukat soha beoltatni, de a másik felüket még meg lehet győzni szerinte, a jövő hétre hirdetett oltási kampány náluk eredményt hozhat.

Szerinte elképzelhető az is, hogy idővel szóba kell kerüljön a negyedik oltás, mert a koronavírus nem olyan, mint az influenza, időnként fel kell frissíteni az immunrendszert. Nemcsak a csökkenő védettség, hanem az újonnan megjelenő variánsok miatt is.