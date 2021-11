25 millió dollárra büntették a Charlottesville-is tüntetés szélsőjobbos szervezőit

25 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte az esküdtszék a 2017-es, egy halálos áldozatot is követelő Unite the Right tüntetés szervezőit - írja a BBC. Az óriási vihart kavart szélsőjobboldali tüntetésen, amelyet 2017-ben azért szerveztek, mert a Virginia állambeli város vezetése úgy döntött, hogy eltávolítja Robert E. Lee, a déli konföderáció hadvezérének szobrát, egy ellentüntető, Heather Heyer életét vesztette, amikor a szélsőjobboldali James Alex Fields szándékosan a tömegbe hajtott az autójával. A 25 milliós büntetésből 12 milliós az azóta már életfogytig tartó börtönbüntetését töltő Fieldsre rótta ki az ügyészség.

A megbüntetett alperesek között van a tüntetés főszervezője, Jason Kessler, az alt-right kifejezéssel előálló Richard Spencer és a Vice világhírűvé vált videójában szereplő, később a "sírós náciként" ismert Christopher Cantwell is. A Unite the Right volt az egyre erősödő modern amerikai szélsőjobboldal egyik első nagyszabású tüntetése, és az egyik első eset, hogy nagy számban egymásnak feszültek a szélsőjobbos és antifasiszta csoportok. Donald Trump még azután sem volt hajlandó elítélni a rasszista tüntetőket, hogy Fields a tömegbe hajtott az autójával. Azt mondta, mindkét oldalon vannak nagyon jó emberek.

Szélsőjobbos felvonulók verekszenek az antifasiszta ellentüntetőkkel Charlottesville-ben. Fotó: Samuel Corum/Anadolu Agency

A perre egy 1871-es törvény adott jogalapot, amelyet azért hoztak, hogy a polgárháború után felszabadított fekete lakosságot megvédjék a Ku Klux Klantól. Eszerint bárki pert indíthat egy másik állampolgár ellen, ha azt gondolja, hogy az mások polgárjogait akarta korlátozni vagy sérteni. A Unite the Right elleni perben a felperesek szerint a szélsőjobbos tüntetők pont erre készültek, amikor lőfegyverekkel, pajzsokkal, botokkal és egyéb fegyverekkel, valamint rasszista, antiszemita, a holokausztra és a rabszolgatartásra utaló jelképekkel érkeztek tömegével a városba.

Az esküdtszék azt nem találta elég megalapozottnak, hogy a szervezők és résztvevők előre eltervelték volna a rasszista erőszakot. Egy volt szélsőjobboldali tüntető tanúvallomásában elmondta, hogy a szervezők már a tüntetés előtt beszéltek arról, hogy autókkal támadhatnának az ellentüntetőkre, vagyis