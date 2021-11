Görögországban havi 100 euró büntetést kell fizetniük a hatvan évesnél idősebb oltatlanoknak

Január 15-éig minden 60 évesnél idősebb görögnek be kell oltatnia magát, mert utána havonta 100 eurós büntetést fizethetnek - jelentette be Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök.

A görög kormányfő két héttel ezelőtt a tévében jelentette be, hogy a fertőzések megugrása miatt a 62 százalékos átoltottságon álló országban lényegében minden zárt térből kitiltják az oltatlanokat, akkor is, ha van negatív tesztjük. Oltatlanok nem mehetnek étterembe, moziba, múzeumba vagy edzőterembe. A templomok olyan szempontból jelentenek kivételt, hogy ezekbe negatív teszttel is be szabad lépni.

Ilyen rendelkezések vannak egyébként érvényben jó ideje több helyen Európában, például Franciaországban.

A Magyarországnál jó egymillió fővel népesebb, kemény intézkedéseket bejelentő Görögországban tegnap fele annyi ember halt meg covidban, mint nálunk.