Többször is kitört a Tonga közelében található tenger alatti vulkán

Egy ausztrál földtani megfigyelőállomás hétfői jelentése szerint nemcsak szombaton, de vasárnap este is kitört a Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga közelében található tenger alatti vulkán. A vasárnap esti kitörést a Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) is megerősítette azzal, hogy nagyobb hullámokat rögzítettek a térségben.

A Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán szombaton tört ki hatalmas károkat okozva a főszigeten, Tongatapun és a hozzá tartozó 170 szigeten és zátonyon. A fővárost, Nuku'alofát hamuréteg fedi, a legsúlyosabb rombolás pedig Tongatapu nyugati partvidékét érintette, ahol több szálloda is található. Peter Lund, az új-zélandi kormány főbiztosa azt mondta, a távol eső szigetekkel még mindig nem sikerült helyreállítani a kapcsolatot.

A vulkánkitörés miatt szökőár is keletkezett, ami Japán, az Egyesült Államok és Új-Zéland partjait is elérte. A lökéshullám okozta légköri nyomásváltozás még Magyarországon is érzékelhető volt. A szökőár Tongán egy 50 éves brit nőt magával sodort, rajta kívül két ember halt még meg, őket Perunál sodorta el a cunami

A megszakadt kommunikáció és a sziget feletti hamufelhő miatt továbbra sem lehet pontosan megállapítani a pusztítás mértékét. Az új-zélandi kormány azt reméli, hogy a repülési viszonyok javulásával kedden már segélyszállítmányt, példáué ívóvizet küldhetnek a szigetre. Az internet helyreállítása viszont két hetet is igénybe vehet, mivel feltehetően elszakadt a tengerfenéken lévő kábel, a legközelebbi kábelfektető hajót pedig az ezer kilométerre lévő Pápua Új-Guineából tudják csak mozgósítani.