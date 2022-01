Becsületsértés miatt perelnek egy amerikai rendezőt Olaszországban, miután tanú volt egy másik ügyben, és az ügyész megsértődött rá

Olaszországban bíróság elé állították Kelly Duda amerikai filmrendezőt annak vádjával, hogy megsértette egy olasz ügyész becsületét, miután egy másik ügyben tanúskodott. Akár három év börtönt is kaphat, ha bűnösnek találják a törvény alapján, ami Mussolini idejéből maradt fenn.

Ezt nem lehet röviden leírni, annyira bonyolult. Duda 2005-ben forgatott egy dokumentumfilmet egy nagy botrányról: Arkansas állam évtizedeken keresztül rengeteg pénzt keresett azzal, hogy foglyoktól vett vért és vérplazmát adott el, csakhogy ennek nagy része fertőzött vér volt. Világszerte több ezer ember halt meg azért, mert számos ország vásárolt a szennyezett vérkészítményekből. Olaszországban emiatt az 1980-as és 1990-es években 2605 hemofíliás beteg fertőződött meg tudtán kívül HIV-vel és hepatitisszel.

Olaszországban ebben az ügyben 2017-ben indult büntetőeljárás egy volt egészségügyi miniszter és a Marcucci gyógyszergyár képviselői ellen, akiket azzal vádoltak, hogy ők látták el az olasz betegeket a szennyezett vérkészítményekkel. A vádlottakat 2019-ben felmentették. Ezen a tárgyaláson történt az, ami miatt most a rendező került a vádlottak padjára.

Kelly Duda (bőrdzsekiben) Fotó: VINCE BUCCI/Getty Images via AFP

Duda ugyan a vád tanúja volt, ám elmondása szerint a meghallgatása kaotikus és zavaros volt, és Lucio Giugliano ügyész állítólag megkísérelte leállítani és hitelteleníteni a vallomását, beleértve az arkansasi börtönből származó szennyezett vér és a Marcucci csoport közötti kapcsolat bizonyítékait is. A meghallgatás után Duda kezet fogott Giuglianóval, és azt mondta neki: „Az én országomban szégyenletes lenne, amit ma ügyészként tett.” Giugliano ezután azt mondta a bírónak, hogy Duda éppen bűncselekményt követett el, és a rendezőt rövid időre őrizetbe vették. Két évvel később Duda megtudta, hogy büntetőeljárás vár rá Rómában annak vádjával, hogy megsértette egy ügyész becsületét vagy presztízsét.



A szerdai meghallgatáson sem az ügyész, sem Duda nem jelent meg személyesen, így júliusig elhalasztották a tárgyalást. Ugyanakkor az Európa Tanács figyelmeztetést tett közzé Duda ügyével kapcsolatban az újságírásvédelmi platformján, amelyre Olaszország még nem reagált. A rendezőt egy olasz, az újságírók jogainak védelmére létrehozott szervezet is támogatja.

Nem ez az első eset Olaszországban, hogy újságírókat, riportereket erre a törvényre hivatkozva perelnek be. A legutóbbi eset novemberben volt, a Guardian munkatársát perelte be egy szicíliai ügyész. Az ET azt is az állami „zaklatás és megfélemlítés” lehetséges esetének nevezte.

„A hivatkozott bűncselekmény egy fasiszta korszak öröksége, és érthetetlen, hogy még mindig létezik” - mondta Andrea Di Pietro, Duda ügyvédje. „Még a legfelsőbb bíróság is több esetben kimondta, hogy különösen az ügyészeknek el kell fogadniuk a kritikát.”