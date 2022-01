Meghalt Setét Jenő

50 éves korában elhunyt Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, számolt be a Klubrádió. A hírek szerint szívinfarktust kapott.

Setét a magyarországi roma érdekvédelem egyik legismertebb alakja volt, ő szervezte meg a Roma Büszkeség Napját, és vezette az Idetartozunk Egyesületet is.

Legutóbb éppen néhány hete írtunk róla, amikor más roma civilekkel együtt kerekasztal-beszélgetésen kérdezte, kritizálta Karácsony Gergely főpolgármestert a budapesti roma politikával kapcsolatban.

Tavaly többek közt az ő javaslatára neveztek el teret Puczi Béláról a Nyugati pályaudvar mellett.

Setét Jenő rendszeresen és élesen bírálta a kormányt, követelte például a 18 éves tankötelezettség visszaállítását, és Lázár Jánost is keményen kritizálta 2018-ban, miután a politikus arról beszélt, hogy évszázadok óta nem sikerült integrálni a cigányokat. Két éve a Gyöngyöspata-ügy miatt rendezett tüntetésen is felszólalt Budapesten.

2020-ban a Partizánnak adott hosszabb interjút életéről és a magyarországi romák helyzetéről.

Életútját most a Roma Sajtóközpont is összefoglalta. E szerint Setét 1972-ben született, Sárospatakon nőtt fel, és már tinédzserként a Phralipe roma szervezet aktivistája volt. 1995-től Budapesten, a Roma Polgárjogi Alapítványnál, majd később a TASZ-nál (Társaság a Szabadságjogokért) és a NEKI-nél (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda) is dolgozott. 2011-ben kampányt szervezett, hogy minél többen vállalják roma identitásukat a népszámláláson.