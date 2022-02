Détárit indítja Gattyán

A Blikk beszámolója szerint a politikába idén belekóstoló Gattyán György pornómogul bejelentette, hogy frissen alakult pártjának kőbányai jelöltje Détári Lajos lesz. Détári a 80-as évek nagy magyar labdarúgója volt.

Gattyán György nemrégiben pártot alapított, amely indulni készül a parlamenti választáson. Az egyesült ellenzék szerint valójában a Fidesznek dolgozik, de ő azt állítja, ez nem igaz.

Détári az Olimpiakosz játékosaként.

Détári egy főleg Kőbányát, kisebb részben Kispest egy szeletét átfogó választókerületben indul. Itt 2018-ban összefogás nélkül is győzött a szocialista Burány Sándor - aki aztán a Párbeszéd frakciójába ült be. Burány viszont kikapott az előválasztáson, úgyhogy a DK-s Arató Gergely indul most itt az egyesült ellenzék részéről.

A körzetben a Fidesz is jelöltet cserélt, György István helyett ezúttal Pap Sándor lesz az induló.