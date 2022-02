A Dűne csapata, benne Sipos Zsuzsanna is esélyes az Oscar-díjra a látványtervezők között

Jane Campion A kutya karmai között (The Power of the Dog) című westernje kapta a legtöbb, 12 jelölést az idei Oscar-díjakra. A látványtervezői kategóriában a Dűne látványcsapata is esélyes, ennek tagja Sipos Zsuzsanna is - az amerikai filmakadémia keddi Los Angeles-i bejelentése szerint.

Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint kedden hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az Emmy-díjas színész, Leslie Jordan (Will & Grace) és a színész-producer Tracee Ellis Ross (Feketék fehéren) ismertették, de különböző helyszínekről bejelentkező több vendég, köztük kórházi dolgozó és tűzoltó is részt vett a jelölések beolvasásában.

Részlet a Dűnéből.

A legjobb filmek mezőnyébe tíz film: A kutya karmai között mellett a Belfast, a CODA, a Ne nézz fel! (Don't Look Up!), a Drive My Car, a Dűne, a Richard király, a Licorice Pizza, a Rémálmok sikátora (Nightmare Alley) és a West Side Story jutott be a mintegy tízezer tagot számláló filmakadémia szavazatai alapján. Penelope Cruz és férje, Javier Bardem is kapott egy-egy jelölést, igaz, különböző filmekért, Bardem a Being the Ricardos című filmért, Cruz pedig a Párhuzamos anyákért (Parallel Mothers). A teljes jelöltlistát ide kattintva lehet megnézni.

A 94. Oscar-díjátadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. (MTI)