Egyenesen a török börtönbe küldtek vissza egy francia nőt a görög határnál

Erőszakkal küldték vissza, anélkül, hogy figyelembe vették volna az európai állampolgári jogait, állítja egy francia nő. Jelenleg egy török börtönben ül, a tárgyalását várja, írja az AP a szerkesztőségükhöz eljuttatott bírósági dokumentumok alapján.



"Az Unió úgy látszik úgy döntött, Görögország lesz az EU védőpajzsa, így a görög hatóságok nem kötik annyira a szabályok" - mondta Francois Crepeau, a kanadai McGill Egyetem egyik professzora. Szerinte az EU örül, hogy Görögország helyette is elvégzi a piszkos munkát. Azonban egyre több a példa, hogy a görög hatóságok sokszor visszaélnek kizárólagos hatalmukkal.

A török és francia állampolgárságú nő 2013-ban hagyta el Franciaországot, hogy Törökországban folytassa tanulmányait. 2018-ban más hallgatótársait, és további ötezer embert a török hatóságok azzal vádolták, hogy részesei egy terrorista csoportnak. Először feltételesen szabadlábra bocsátották, majd újból hat év letöltendő börtönbüntetést kapott. Fellebbezett, de tavaly júniusban véglegesítették az ítéletet. A házaspár úgy döntött, elmenekül az országból.

Október 19-én úgy tűnt, sikeresen jutottak át a görög határon, erről egy üzenetben még értesítették is a nő családját, akik Franciaországból szorosan követték az eseményeket. A család emailben fordult mind a görög, mind a francia hatóságokhoz, hogy segítsenek a páron.

"NAGYON NAGYON aggódunk értük" - állt a levélben.

A görög hatóságok rövidesen elfogták a párt. A nő felmutatta francia papírjait, személyijét, útlevelét, és házassági bizonyítványát. Aztán a bírósági vallomás szerint a határőrök letérdeltették őket, elkobozták az ételeiket, ruháik egy részét, telefonjaikat, majd belökték őket egy kocsi hátuljába. Órákat töltöttek el néhány másik, afgán menekülttel együtt, akik közül az egyiket a hatóságiak fel is pofoztak.

Időközben a családot a hatóságok megnyugtatták, nincs miért aggódni, francia útlevéllel nem kerülhetnek bajba. A görög és francia nagykövetséget nem tudták elérni.

"Tovább könyörögtünk, hogy ne küldjenek vissza minket, próbáltuk megmagyarázni, hogy francia vagyok, és hogy minket Törökországban elítéltek" - mondta a francia nő a bíróságon tett vallomásában. Végül őt is és párját is egy görög-török határ menti folyónál több menekülttel együtt, mentőmellény nélkül egy felfújhatós gumicsónakkal visszaszállították Törökországba, ahol a hatóságok másnap már börtönbe is helyezték őket. Azóta a francia hatóságok folyamatos kapcsolatba állnak a nő családjával, és folyamatban vannak a tárgyalások.