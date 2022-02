Tóth Gabival, Vastag Csabával és Kövér Lászlóval ünnepli huszadik születésnapját a Terror Háza

Fotó: Terror Háza / House of Terror FB

Repül az idő: húsz éves a Terror Háza, az első Orbán-kormány szimbolikus politikájának emblematikus építménye. Meg is lesz ünnepelve rendesen.

Ahogy az az intézmény honlapjáról kiderül, valójában már most is zajlik a születésnapi hét: keddtől péntekig rendhagyó történelemórákat tartanak gimnazistáknak, csütörtökön „Vörös csillag a kereszt ellen” címmel tartanak egy konferenciát, ahol többek között felszólal Kövér László parlamenti házelnök és Schmidt Mária, az intézet igazgatója is.

Pénteken a kommunizmus áldozatainak emléknapját tartják meg a házban.

Szombaton 16 órától aztán az ünneplésé a főszerep: fényfestés mellett ingyenes koncertekkel örvendezteti meg Schmidt Mária a nagyérdeműt. Fellép a Kerekes Band, az Eucharisztikuson már bizonyított Tóth Gabi, Vastag Csaba és Radics Gigi is: