A szekszárdi választási bizottság nem látta jelöltnek az iskolában kampányoló fideszes jelöltet

A jegyzőkönyv alapján is szórakoztató vita zajlott a szekszárdi választási bizottság vasárnapi ülésén. Ekkor tárgyalták az ellenzéki jelölt, Harangozó Tamás beadványát, aki azért panaszolta be fideszes vetélytársát, mert február 15-én laptopokat osztott a gyerekeknek egy helyi gimnáziumban.

Harangozó szerint Horváth István, aki jelenleg is országgyűlési képviselő, két ponton sértette meg a törvényt:

egyrészt nem szabad az iskolákban politikai tevékenységet folytatni, amíg gyerekek is ott vannak,

másrészt korábban a Kúria és az Alkotmánybíróság is problémásnak találta, ha egy állami hivatal vezetője egy párt jelöltje mellett tűnt fel a kampányban. Márpedig a laptoposztáson ott volt Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ igazgatója is.

Horváth a Facebookon is beszámolt az eseményről, ezzel a szöveggel: „A laptopokat Magyarország Kormánya biztosítja a tanulóknak, tanároknak. Célunk, hogy a digitális oktatás mindenki számára elérhető legyen. Az országban összesen 560 ezer tanuló és 55 ezer pedagógus kap laptopot a 201 milliárd forint összegű projekt keretében. A pénzből az iskolák digitális felszereltségének fejlesztése is megvalósul. Magyarország előre megy, nem hátra!”

Nem volt még jelölt jellege

Egyértelműnek látszott a helyzet, de az ülést vezető Fekete Tamás, a helyi választási bizottság (OEVB) elnökhelyettese váratlan érvvel állt elő.

Azt mondta, mivel Horváthot csak a laptoposztás másnapján, február 16-án nyilvánították hivatalosan jelöltté, az iskolai eseményen még nem számított jelöltnek. Ebből levonta a következtetést, hogy a bizottságnak nem is kell vizsgálnia, mit csinált Horváth azon a napon. „De abban egyetérthetünk, hogy azért az vicc lenne, ha nem kampánynak gondolnánk azt, ami történt” - válaszolta Kurtyán Ferenc MSZP-s delegált. Pesthy Endre is csatlakozott hozzá, idézve a választási eljárásról szóló törvényt, ami már akkor is jelöltnek nevezi a jelöltet, amikor még nem vették nyilvántartásba.

„Elkezdte a kampányt, megsértheti a kampánytevékenységet, választásra vonatkozó szabályokat. Ez már kampányidőszakban történt, az nem vitás. A törvény ebben egyértelmű, ki a jelölt. Ő veszi át az ajánlóíveket, és akkor már jelöltként veszi át” - mondta Pesthy, mire Fekete úgy reagált, hogy ezzel a választási bizottság szerepét kisebbítik, hiszen ők nyilvánították Horváthot jelöltté.

Futottak még néhány kört, végül megállapodtak, szavazni fognak arról, vizsgálhatják-e Horváth laptoposztását. Aztán addig vitatkoztak a kérdés megfogalmazásáról, hogy Kurtyán már azon viccelődött, inkább Harangozót kéne megbüntetni, amiért bepanaszolta a fideszest.

2-2-es döntetlen lett az eredmény, úgyhogy a szabály szerint az ülést vezető elnök szava döntött: nem vizsgálják az ügyet. Harangozóék fellebbezést adnak be.

Mindez azért is érdekes, mert Pest megyében egy másik fideszest, Vitályos Esztert elmarasztalták ugyanilyen laptoposztásért. Vitályos február 16-án látogatott el az iskolába, és aznap is döntöttek a nyilvántartásba vételéről, ami 19-én lett jogerős. Az elmarasztalásáról szóló határozatban szerepel, hogy Vitályos a jogerőre emelkedett döntéstől számít hivatalosan jelöltnek, de külön kiemelték, hogy „a hivatalos minősítés hiánya” a választók többsége számára nem lehetett ismert, vagyis a legtöbben jelöltként tekintettek rá.

A választási kampány pedig hivatalosan február 12-én kezdődött, vagyis Vitályos és Horváth laptoposztása is kampányidőszakban történt.