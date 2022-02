Putyin kabinetfőnökét, védelmi miniszterét, kedvenc propagandistáit is büntetheti az EU

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter 2021. április 22-én repülőről tekint meg egy Krímnél tartott hadgyakorlatot. Akkor még a gyakorlat után bejelentette a csapatok visszavonását. Fotó: VADIM SAVITSKY/AFP

Önmagához képest szokatlanul gyorsan meghozott, és minden más országhoz képest kifejezetten szigorú szankciókkal büntetheti Oroszországot a kelet-ukrajnai szakadár területek függetlenségének elismerése és az oda történő bevonulás miatt az EU. Miközben Nagy-Britannia kedden mindössze három orosz oligarcha és öt bank ellen hozott büntetőintézkedéseket, az EU Vlagyimir Putyin elnök legközvetlenebb környezetét bünteti.

A személyi szankciók között akad praktikus: zárolják Szergej Sojgu védelmi miniszter vagyonát, és megtiltják neki a belépést az EU területére. Az idoklás szerint "végső soron ő felelős bármilyen Ukrajna ellen irányuló katonai akcióért". Hasonló logika vezérelhette az EU döntéshozóit, hogy az orosz légierő és a fekete-tengeri flotta főparancsnoka. Szergek Szurovikin és Igor Oszipov ellen is ugyanilyen szankciókat hozzanak.

A szankciók másik része inkább szimbolikus jelentőségű. Zárolják a vagyonát és megtiltják a beutazást

Anton Vajnónak, Putyin kabinetfőnökének;

Margarita Szimonjannak, az orosz propagandaadó, az RT főszerkesztőjének;

Vlagyimir Szolovjovnak, az orosz állami egyes csatorna véresszájúan Putyin-párti műsorvezetőjének;

Maria Zaharovának, az orosz külügyminisztérium szóvivőjének.

Igor Prigozsinnak.

Vlagyimir Putyin ellen jelenleg még nyilván nem hozhatnak személyi szankciókat, mivel az a diplomáciai egyeztetéseket is ellehetetlenítené, így hát legközelebbi munkatársát büntetik. Szimonjan, Szolovjov és Zaharova hírhedtek Nyugat-ellenes kirohanásaikról, az ő szankcionálásuk is üzenetértékű. Igor Prigozsin a csak Putyin séfjeként ismert oligarcha, a hírhedt szentpétervári Trollgyár megalkotója és fenntartója. Prigozsinnak még a neje és az anyja is fekerült a szankciós listára

Rajtuk kívül személyi szankciókkal sújtják még két orosz állami bank, a VTB és az állami fejlesztési bank, a VEB elnökeit, Dmitrij Grigorjenkot és Igor Szuhalovot, akik közül Grigorjenko miniszterelnök-helyettes is.

Három bankot is szankcionálnak:

a Bank Rossziját, amit Vlagyimir Putyin személyes bankjának tartanak;

illetve a Promszvjazbankot és a Vnyesekonombankot, melyek közvetlenül az elnök irányítása alatt állnak, és fő finanszírozói az orosz védelmi iparnak.

Magyar szempontból nem lényegtelen, hogy a Vnyesekonombank a paksi atomerőműberuházás finanszírozója is. A felsoroltakon 12 személyen túl további 11 személy szerepel a szankciólistán, ezen felül az EU az orosz parlament alsóházának mind a 351 képviselője ellen szankciókat hoz, akik megszavazták a kelet-ukrajnai szakadárok függetlenségét.

A szankciókat még jóvá kell hagyniuk a tagállamok külügyminisztereinek, de a brüsszeli diplomáciai források szerint ez már csak formalitás, lényegében megegyeztek a dologban. (Via The Guardian)