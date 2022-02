Tömegével menekülnek Kijevből

Autókkal, buszokkal menekülnek Kijev lakói az ukrán fővárosból hajnal óta, amióta Oroszország rakétákkal lövi a város környékét. A helyszíni beszámolók szerint a metró is megtelt bőröndökkel felpakolt utasokkal, akik igyekeznek elhagyni a várost.

Ifjú pár várakozik a bőröndjeivel egy kijevi metróállomáson. Fotó: DANIEL LEAL/AFP



Egy kijevi forrásunk jelentése szerint a város szinte kiürült, a belvárosban alig van forgalom, de a nyugat felé kivezető utakon óriási a dugó. A távfűtés, az áramszolgáltatás és a mobilhálózat működik.

Bőröndökkel megpakolva a kijevi metróban Fotó: DANIEL LEAL/AFP





Reggeli életkép a kijevi metróból 2022. február 24-én. Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Kijevben hajnal óta időről időre megszólalnak a légvédelmi szirénák, a város környékéről robbanásokat hallani. Az orosz hadsereg egyelőre a főváros környéki katonai reptereket lövi.

A kijevi metróban menedéket kereső család 2022. február 24-én. Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Az orosz hadsereg helyi idő szerint hajnali öt órakor indította meg támadását rakétacsapásokkal és légi támadásokkal. Az orosz hadsereg állítása szerint csak katonai létesítményeket lőnek, ezt egyelőre a helyszíni jelentések is alátámasztják.

Mindazonáltal Vlagyimir Putyin hadüzenettel felérő hajnali videóüzenetében lényegében Ukrajna létjogosultságát is megkérdőjelezte, "történelmi földjeinken" teremtett "anti-Oroszországnak" nevezte az országot. Nem először vonta kétségbe Ukrajna, vagy egyáltalán az ukrán nép létezését, tavaly nyáron történelmi esszét jelentetett meg a témában, orosznak nyilvánítva a területen élő szláv népeket, és hétfői tévébeszédében is hosszasan fejtegette, hogy Ukrajna valójában nem is igazi ország.

Érthető hát, hogy az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba azonnal általános, az egész ország megszállására indított invázióként értékelte az orosz támadást. Amit a harci cselekmények alátámasztanak: Oroszország északi és keleti irányból, Belarusz és Oroszország felől, illetve délről, a 2014-ben elcsatolt Krím felől is megindult olyan ukrán területek felé is, melyek függetlenségét még Putyin se ismerte el. Az ukránok szerint Odesszában is partraszállásra készülnek, pedig az még a Krímtől is nyugatra fekszik, több száz kilométerre azoktól a szakadár területektől, amiket Oroszország állítása szerint megvédeni készül.