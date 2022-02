A magyar kormány nem engedi át az országon az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányokat

Miután vasárnap az Európai Unió elhatározta, hogy fegyvereket küld Ukrajnába, Szijjártó Péter hétfőn Pristinában arról beszélt, nem engedünk át az ukránoknak szánt fegyvereket az országon. A magyar külügyminiszter elmondta, hogy bár Magyarország hozzájárult, hogy az Európai Unió fegyvereket szállíthasson Ukrajnába, de a kormány ebben kétoldalú alapon nem vesz részt, és nem engedélyezi halált okozó fegyverek átszállítását Magyarország területén.

„Ma pedig egy újabb döntést hoztunk, amelynek értelmében nem engedélyezzük a halált okozó fegyverek átszállítását Magyarország területén, tekintettel arra, hogy ezek a szállítmányok könnyen válhatnak célpontjává katonai támadásoknak” - mondta Szijjártó, egyben fontosnak nevezve, hogy Magyarország ne keveredjen bele a szomszédban zajló háborúba. „Ezt a döntésünket Magyarország, valamint a kárpátaljai magyar közösség biztonsága indokolja.”



A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kelet-ukrajnai front mentén lévő Sztanicja Luhanszkában, ahol ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával közösen tettek látogatást 2021. július 22-én Fotó: KKM Sajtó/MTI/MTVA

Egy nappal korábban Orbán Viktor arról beszélt az állami tévében, hogy nincs olyan fegyver, amit nélkülözhetnénk, a magyar hadseregnek minden fegyverére szüksége van ahhoz, hogy fel tudjon vonulni a keleti határnál és szükség esetén meg tudja védeni a határokat. „Azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe, hiszen szomszédos országban vagyunk, és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat.” (via MTI)